CIV Supersport, la carica dei 40: Bussolotti “Non me lo aspettavo”

Marco Bussolotti non ha ancora 34 anni ma quest’anno sarà lui il decano tra i big del Campionato Italiano Supersport. Con Simone Corsi passato al WorldSSP e Massimo Roccoli alla MotoE, il pilota marchigiano sarà il più esperto. Gareggia in sella alle 600 dal lontano 2006 anni, quando approdò alle 4 Tempi su una Yamaha R6 preparata in famiglia. Quell’anno partecipò subito come wild-card ad una gara dell’Europeo Superstock 600 nell’ambito del Mondiale Superbike.

Marco Bussolotti ha gareggiato per anni a livello internazionale ma poi ha aperto una sua officina e da diverse stagioni è uno tra pochi piloti del CIV che non si dedicano solo al motociclismo ma fanno anche un altro lavoro. Nel 2022 si è laureato Campione Italiano categoria 600 CIV e l’anno scorso è stato costantemente tra i migliori della Supersport conquistando una vittoria ed un terzo posto. Ora gareggia sulla Ducati del team SGM Tecnic.

“Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni – dice Marco Bussolotti a Corsedimoto – ho cambiato squadra, moto, sono cambiate le gomme: ci sono un sacco di novità. Mi auguro di regalare delle emozioni e fare divertire tutti. Sicuramente sarà un’avventura nuova quindi sono carico ed entusiasta. Vedremo come va”.

Ti aspettivi così tanti avversari?

“Sinceramente no, non me lo aspettavo ed onestamente non so come sia possibile anche perché correndo con Dunlop che non si usano al Mondiale pensavo ci fosse un calo del numero degli iscritti. Però evidentemente a livello nazionale non ci sono tante altre strade da percorrere a quel punto i ragazzi vengono al CIV. Al National Trophy hanno modificato il regolamento ed era prevedibile che tanti sarebbero venuti qua. Forse questo ha aiutato ad aumentare il numero d’iscritti. Sicuramente saremo una categoria più bella e spettacolare da vedere quindi ci sarà da divertirsi”.

Quali sono le tue aspirazioni al CIV Supersport 2024?

“L’obbiettivo è sempre il solito: vincere. Ogni anno parto per quello ma non sempre ci si riesce. Forsenelle prime gare farò un po’ fatica perché mi devo adattare al pacchetto ed a tutte le novità. Però i test sono andati bene e spero di essere subito competitivo. In ogni caso, se non è già dalla prima, entro un paio di gare ce la giocheremo per le posizioni che contano”.

Chi saranno i favoriti?

“Saremo sempre i soliti poi sicuramente subentreranno i giovani perché ogni anno c’è sempre un ragazzo nuovo che va forte e ci fa sudare. Però credo che alla fine ce la giocheremo sempre tra noi: io, Ottaviani, Mantovani, Fuligni, Stirpe and company. Ci conosciamo molto bene tra noi e credo che le gare saranno belle da vedere”.

Foto Dani Guazzetti