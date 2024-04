Giulio Pugliese alla sfida ETC 2024: con Aspar si punta in alto

Un doppio impegno per Giulio Pugliese in questa nuova stagione. Sarà nuovamente tra i protagonisti ETC, stavolta con i colori Aspar Team, e parallelamente debutterà in Red Bull Rookies Cup. Per questo secondo campionato però c’è ancora tempo, il monomarca Honda del JuniorGP invece è quasi alle porte, il via sarà tra meno di 20 giorni a Misano. Sarà il secondo anno in ETC per Pugliese, l’asticella chiaramente si alza e gli obiettivi diventano più ambiziosi.

Giulio Pugliese, un 2024 in ETC con Aspar Team.

L’anno scorso non è andata molto bene, quindi abbiamo deciso di cambiare squadra. Due top team erano interessati, mi ha fatto molto piacere! A settembre avevo già firmato con Aspar ma abbiamo cercato di tenerlo nascosto fino al loro recente annuncio. Sono onorato di essere un loro pilota e mi impegnerò al massimo!

Un’occasione per il tuo secondo anno ETC. Hai già svolto i primi test, giusto?

Siamo andati a Valencia il 16 ed il 17 marzo, faceva molto caldo. È andata molto bene, mi aspettavo più o meno di essere veloce, ma non così tanto. Abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti a fare anche un buon tempo. Oltre a provare le nuove Pirelli per capire un po’ come vanno, facendo anche qualche prova di grip perché dopo circa tre giri c’è un certo calo della gomma, ma posso dire di averle capite. Quest’anno ho un po’ più di esperienza e corriamo con un ottimo team, mi sono già trovato molto bene.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Ci sono altri test in programma?

Gireremo di nuovo giovedì e venerdì a Barcellona, poi nei giorni 10-11 aprile ci saranno i test Red Bull Rookies Cup a Jerez. Dopo inizia la stagione!

Due campionati per te quest’anno, come la vedi?

Sarà un po’ complicato, però sicuramente faremo tanta esperienza.

Si parte prima con l’ETC e da Misano, quindi sarai uno degli “osservati speciali”. Mette pressione?

Misano è una pista che conosco molto bene, con la PreMoto3 ci ho fatto un po’ di gare e ho anche il record della pista, ma in realtà non ci giro da due anni e la rivedrò solo per l’inizio di campionato. Ci metterò un po’ a riprendere il feeling, ma sicuramente mi troverò bene.

Ti sei già fissato qualche obiettivo?

Per ora l’obiettivo è stare nei primi tre, sia in gara che in campionato!