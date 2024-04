Il Motorland di Aragon sarà presente nel calendario MotoGP nei prossimi tre anni. Oggi è stato ufficializzato il nuovo accordo tra il governo della Comunità Autonoma dell’Aragona e Dorna Sports per il triennio 2024-2026. Manuel Blasco, ministro dell’Ambiente e del Turismo e presidente del Motorland, ha raggiunto l’intesa con Carmelo Ezpeleta.

MotoGP ad Aragon nei prossimi tre anni

Il precedente accordo, siglato nel 2022, prevedeva che Aragon avrebbe ospitato tre gran premi in cinque anni. Nel 2023 l’appuntamento non si è disputato, lasciando così spazio a due soli GP dal 2024 al 2026. La spinta del governo locale per rivitalizzare e promuovere il circuito ha portato al risultato di stipulare una nuova intesa che permetterà alla comunità di assistere a un evento MotoGP in ogni stagione fino al 2026. Niente rotazione.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, questa mossa richiederà un ulteriore investimento da 8 milioni di euro per il governo di Aragona. Questa è la cifra che Dorna Sports richiede per ciascun gran premio, ma l’impatto sul territorio e la comunità la supera di gran lunga. Uno studio dell’Aragon Institute of Development ha stabilito che l’impatto del circuito ammonta a 47 milioni di euro negli anni in cui ospita un gran premio del calendario MotoGP.

Foto: MotoGP