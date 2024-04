BSB: nuovo sponsor di PBM Ducati per il post-Paul Bird

La ricerca del nuovo main sponsor del team PBM Ducati per il British Superbike 2024 si è concretizzata a ridosso dei primi test pre-campionato previsti domani e domenica a Donington Park. La formazione del compianto Paul Bird, adesso diretto dai due ardimentosi figli Jordan e Frank, ha annunciato che sarà Hager a vestire la singola Panigale V4 R affidata al riconfermato vice-Campione in carica della serie Glenn Irwin.

La nuova era PBM Ducati

Paul Bird Motorsport è la squadra più vincente del circus del British Superbike, annoverando la bellezza di 9 titoli conquistati con piloti del calibro di Steve Hislop, Shane Byrne, Scott Redding, Josh Brookes e, più recentemente, Tommy Bridewell nel 2023 al culmine di un confronto fratricida proprio con il compagno di box Glenn Irwin. Scorsa stagione tuttavia segnata dall’improvvisa quanto dolorosissima scomparsa, a soli 56 anni, del boss Paul Bird. Un vuoto incolmabile che, inevitabilmente, aveva fatto precipitare l’intera struttura in una situazione problematica.

Hager main sponsor

Con la gestione passata in mano ai figli, dopo settimane di incertezza assoluta lo scorso 6 marzo il team PBM Ducati sotto la nuova gestione familiare ufficializzava la partecipazione al BSB 2024 con il solo Glenn Irwin. Nonostante questa rivoluzione interna, non verrà meno il supporto di sponsor storici. Questo il caso di Hager. Il noto fornitore di componenti elettrici ha infatti deciso di celebrare la propria partnership decennale, assumendo il ruolo di main sponsor della squadra.

Missione titolo

Superate le criticità dei mesi precedenti, PBM Ducati può dare finalmente inizio al nuovo corso con Jordan e Frank Bird al timone. L’obiettivo dichiarato è il titolo BSB. Rimasto fedele alla causa-PBM a fronte di varie offerte ricevute per emigrare in altri palcoscenici (MotoAmerica in primis), Glenn Irwin avrà tutto per andare all’assalto della personale prima corona nella top class d’oltremanica. A cominciare da una fiammante Panigale V4 R.