PBM Ducati e Glenn Irwin, accordo ufficiale per il British Superbike 2024

Al culmine di settimane (se non mesi…) di incertezza assoluta, tra “chiacchere” più o meno fondate e speculazioni di vario genere, uno dei rebus che stava accompagnando con insistenza i preparativi del British Superbike 2024 ha avuto finalmente risposta. Dal lieto fine oltretutto. Il pluridecorato team PBM ci sarà eccome. In data odierna la formazione del compianto Paul Bird ha infatti annunciato la propria permanenza nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta in una veste rinnovata, ma sempre con Ducati e ancora con Glenn Irwin.

Deciso il futuro di PBM Ducati e Glenn Irwin

Non una novità per i nostri lettori in quanto avevamo avuto modo di anticipare questa notizia lo scorso 19 febbraio. In questi mesi al di là della Manica non si è fatto altro che parlare del futuro del team PBM e dello stesso Glenn Irwin. L’improvvisa scomparsa di Paul Bird, come risaputo, ha lasciato un vuoto incolmabile, facendo precipitare la squadra in una situazione problematica. Alla fine, tuttavia, tutto è bene qual che finisce bene, con il Paul Bird Motorsport in grado di trovare una soluzione per allestire (quantomeno) una Panigale V4 R per l’originario di Carrickfergus.

Questione di fedeltà

Valutate diverse opzioni (non ultimo un possibile passaggio al MotoAmerica), in cuor suo Glenn Irwin ha sempre sperato di ricevere buone nuove sul fronte PBM. Non potrebbe essere altrimenti per un pilota che con questi colori ha assaporato le prime gioie sulle 1000cc nel triennio 2016-18, prima del sorprendente ritorno registratosi lo scorso anno. Sfumato il titolo (sarebbe stato il primo di sempre per lui) per appena mezzo punto contro l’ormai ex team-mate Tommy Bridewell (passato in Honda Racing UK), GI2 punterà a prendersi la rivincita, ove possibile regalando a PBM la decima corona BSB della propria storia. Un atto dovuto sia per rendere omaggio a Paul Bird che per far partire “col botto” il nuovo corso sotto la gestione dei figli Jordan e Frank Bird.

Le parole di Glenn Irwin

“Questa notizia deve essere un sollievo per un sacco di persone. Sono stato inondato di messaggi dai tifosi, i quali mi chiedevano dove avrei corso. Può sembrare un cliché, ma non ho mai pensato di andare altrove nonostante l’interesse di altre squadre. Anche in momenti nebulosi la mia attenzione è sempre rimasta su PBM” ha commentato Glenn Irwin, atteso al via contestualmente della North West 200. “Nel 2023 ci siamo riuniti dopo quattro anni e in questo periodo credo di essere maturato. Sebbene le cose non abbiano girato del tutto a mio favore, la scorsa stagione abbiamo avuto grande successo. Mi aspetto di lottare per il titolo 2024 fin dall’inizio, anche se dobbiamo mettere in conto dei cambiamenti ed adattarci. Con loro ho esordito nel BSB, ho conquistato la prima pole position, il primo podio e la prima vittoria. Adesso voglio aggiungere qualcosa… se faremo bene il nostro lavoro, porteremo sicuramente a casa molte vittorie”.