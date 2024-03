MotoE, ecco i colori LCR di Mattia Casadei e Eric Granado

Manca ancora un po’ all’inizio della nuova stagione (al via da Portimao nella seconda metà di marzo), fino ad allora c’è ancora spazio per qualche presentazione. È il caso di LCR E-Team, che ha svelato ufficialmente la livrea delle sue Ducati V21L per il Mondiale MotoE 2024. Un nuovo anno da affrontare con il confermato Eric Granado e con Mattia Casadei, campione in carica con il chiaro obiettivo di cercare il bis.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

LCR vuole il titolo MotoE

La squadra di Lucio Cecchinello ha le idee chiare per la nuova stagione elettrica. L’arrivo dell’iridato 2024, oltre alla conferma di un pilota che ne ha il potenziale, è una spinta in più verso questo obiettivo. Mattia Casadei, ex Pons Racing, sarà l’osservato speciale della MotoE: c’è un titolo da difendere, stavolta con i colori LCR (l’intervista dopo i test Portimao). Accanto a lui c’è Eric Granado, pilota in grado di giocarsi il titolo ma a cui è sempre mancato qualcosa finora per riuscirci davvero. Quest’anno si rinnova la sfida, anche il brasiliano è pronto per dire la sua.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

Il calendario 2024

1° round: 22/23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° round: 10/11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3° round: 24/25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4° round: 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5° round: 28/29 giugno – TT Circuit Assen

6° round: 5/6 luglio – Sachsenring

7° round: 16/17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8° round: 6/7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”