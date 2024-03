Un anno fa Enea Bastianini iniziava la stagione MotoGP nel peggiore dei modi. Un brutto infortunio nel Gran Premio di Portimao, durante la Sprint, gli causa la frattura della clavicola costringendolo a saltare le cinque gare iniziali. Un secondo infortunio al Montmelò lo lascia a casa per altri tre GP. Risultato finale: la prima stagione con la Ducati factory si conclude con una sola vittoria e il 15° posto finale. Per il pilota romagnolo nel 2024 sarà vietato sbagliare se vorrà preservare la sua sella dall’assalto di Jorge Martin.

Bastianini cerca il riscatto

L’inverno è archiviato, i test invernali sono andati bene per il ‘Bestia’ e il Motomondiale sta per cominciare in Qatar. Le sensazioni con la Ducati GP24 sono ottimali, l’erogazione è più fluida ed è più stabile rispetto alla Desmosedici GP23. La base della moto sembra più adatta al suo stile di guida sebbene ci sia ancora qualche dettaglio di setting da limare. Gigi Dall’Igna e i suoi uomini hanno fatto un lavoro impeccabile anche stavolta, ora non resta che metterci del suo. Il circuito di Doha sembra calzare a pennello per Bastianini e rispolvera fantastici ricordi… “Qui ho vinto la prima gara in MotoGP nel 2022. Anche lo scorso anno andavo forte, ma partivo dietro. Però ho fatto il giro veloce all’ultima tornata“.

Silenzio sul mercato piloti

Bisognerà fare i conti con i rivali e compagni di marca, a cominciare da Pecco Bagnaia (fresco di rinnovo) che nella preseason ha subito firmato dei giri record. “Spero di essere il primo rivale, ambivo a esserlo già l’anno scorso, ma sento che ora potrà essere diverso. Mi sento nella condizione giusta, ho un’ottima squadra, ci siamo uniti, conosciuti e rafforzati – racconta a ‘La Gazzetta dello Sport -. Sarà un inizio campionato gustoso“. Vietato farsi abbagliare dalle sirene di mercato: i vertici di Borgo Panigale prenderanno una decisione solo prima dell’estate, ma Aprilia gli ha messo gli occhi addosso da tempo. “Al momento non vedo perché cambiare. Voglio vedere il mio potenziale, prima di pensare al futuro. Se ne discuterà, ma oggi sono sulla moto migliore, la più ambita“.

I favoriti per il titolo

Nella lista dei rivali ci sarà sicuramente Jorge Martin e mai escludere Marc Marquez, il neo arrivato nel team Gresini, dove troverà un ambiente familiare che potrà essere un asso nella manica. D’altronde Enea Bastianini ne sa qualcosa. Nel 2022 ha ottenuto quattro vittorie e due podi, chiudendo al terzo posto in classifica finale, guadagnandosi così il salto nel team factory. “È un rivale tosto, sarà della partita. Non so se per il titolo, ma per i primi tre posti sì… Io sto coi piedi per terra, vietato montarsi la testa“. Il conto alla rovescia per il primo round è cominciato, il pronostico del ‘Bestia’ è presto detto: “Pecco nella Sprint. Per la gara vedo tre nomi. E il mio è tra quelli“.

