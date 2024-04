F1 Giappone: Ecco gli orari in TV e in streaming

Le grandi abbuffati pasquali sono terminate ed è giusto riconcentrarsi a pieno sulla Formula 1. Il campionato tornerà in azione questo fine settimana per il suo quarto round della stagione direttamente dal Giappone. Una stagione che ha già vissuto il suo primo colpo di scena in Australia e che vorrebbe continuare a stupire. Il tutto verrà narrato dalla pista, con il meteo che si prevede instabile per la giornata di domenica. I pronostici sono tutti a favore di Max Verstappen e la Red Bull ma la Ferrari vuole provare a dire la sua come a Melbourne. Vediamo come arriviamo a Suzuka e poi scopriamo anche gli orari del weekend giapponese.

Red Bull subito per il riscatto, Ferrari per continuare a sognare

La gita australiana si è rilevata avara di soddisfazioni per Verstappen e la Red Bull, che in terra nipponica dovranno tornare a dettare legge. La superiorità della RB20 non è in discussione, ma è evidente, che dopo la prova opaca di due settimane fa, c’è bisogno di una risposta. Le risposte dovrà darle anche Sergio Perez, che con l’altra vettura austriaca è parso in difficoltà anche lui. Le Ferrari proveranno ad essere ancora lì, ovvero, essere le seconde forze. La vittoria di Carlos Sainz ha mostrato come la rossa sia in vantaggio rispetto alle altre vetture che sono dietro di lei, ed è per questo che bisogna aumentare questo divario anche in Giappone.

La vittoria dello spagnolo avrà sicuramente stimolato Charles Leclerc che vuole ristabilire sin da subito alcuni punti all’interno del box di Maranello. Le McLaren, che proprio in Giappone lo scorso anno si comportarono benissimo, vorrebbero riconcedersi il lusso di risalire sul podio come a Melbourne. La Mercedes invece, dovrà dare dei segni di vita. Le prime tre uscite ci hanno mostrato una W15 in affanno con il doppio KO nell’ultimo round della stagione. Aston Martin al momento è a un solo punto dalla squadra tedesca nel mondiale costruttori e chissà che nella terra del Sol Levante non sogni il sorpasso. Racing Bull e la Haas proveranno a dare continuità ai risultati incoraggianti di questo inizio di campionato.

Formula1 2024, classifica piloti e costruttori dopo l’Australia

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti Charles Leclerc (Ferrari) 47 punti Sergio Perez (Red Bull) 46 punti Carlos Sainz (Ferrari) 40 punti Oscar Piastri (McLaren) 28 punti Lando Norris (McLaren) 27 punti George Russell (Mercedes) 18 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 16 punti Lance Stroll (Aston Martin) 9 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 8 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 6 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 3 punti Kevin Magnussen (Haas) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 punti Esteban Ocon (Alpine) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 97 punti Scuderia Ferrari 93 punti McLaren Formula 1 Team 55 punti Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 26 punti Aston Martin Aramco F1 Team 25 punti Visa Cash App RB F1 Team 6 punti MoneyGram Haas F1 Team 4 punti Williams Racing 0 punti Stake F1 Kick Sauber 0 punti BWT Alpine F1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Giappone: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Giappone avrà come è normale che sia, degli orari mattutini per noi italiani. Quindi piazzate una bella sveglia anche sé rispetto all’Australia gli orari saranno più sostenibili. Le qualifiche e la gara, infatti, si potranno seguire durante la colazione. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Suzuka.

Venerdì:

04:30-05:30: Prove libere 1

08:00-09:00: Prove libere 2

Sabato:

04:30-05:30: Prove libere 3

08:00-09:00: Qualifiche (differita TV8 alle 14:00)

Domenica:

07:00-09:00: Gara (differita TV8 alle 14:00)

