Un tuffo nel passato: rievocazione storica al circuito cittadino di Misano

Un viaggio fino agli albori del motociclismo romagnolo. L’autodromo di Misano è nato nel 1972 ma in quella zona si gareggiava già da tanti anni. Tra il 1945 ed il 1971 si svolse la Temporada Romagnola a cui erano presenti marche quali MV Agusta, Benelli, Norton, Gilera, Bianchi, Aermacchi, Matchless, Moto Morini, AJS, Mondial, Ducati, Yamaha… Quelle stesse moto sono tornate a rombare sul circuito di Misano in occasione della rievocazione storica del circuito motociclistico cittadino organizzata dal Motoclub Misano Adriatico. All’iniziativa hanno partecipato una quartina di mezzi, tutti costruiti prima del 1979. Tra questi alcuni pezzi unici, moto da competizione e non ma tutte affascinanti e rombanti. La maggior parte dei concorrenti ha corso con abbigliamento vintage, tra balle di fieno poste per delimitare il tracciato di circa un chilometro. Tanto il pubblico presente all’iniziativa che ha riscosso un notevole successo.

Era dal 2000 che non si svolgeva una rievocazione storica a Misano e dal 1971 che si svolgono manifestazioni agonistiche sui circuiti cittadini della riviera romagnola. Quell’anno Angelo Bergamonti perse la vita in un incidente alla Temporada Romagnola sul circuito di Riccione e si decise quindi di abbandonare quel tipo di tracciati. Intanto stava nascendo l’autodromo di Misano che dal 1980 ha ospitato le varie manifestazioni internazionali.

Foto Marzio Bondi

