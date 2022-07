Storie di moto: ecco chi era Irene Morolli, la First Lady di Misano

Oggi Misano è la capitale del motociclismo, è normale vedere tanti eventi e donne a capo di team o di motoclub. Ma in passato era molto raro. Irene Morolli è stata la prima vera First Lady del Motociclismo Italiano. Lavorava dietro le quinte ma ha organizzato moltissime gare e lanciato numerosi piloti. Si è spenta alcuni anni fa ma la sua storia merita di essere raccontata.

Nata a Misano, nella terra dei motori, lavorava come impiegata comunale e il resto del tempo lo dedicava interamente al motociclismo. Era una donna estremamente decisa, tenace e trascorreva ogni ora libera ad organizzare gare e ad aiutare i piloti.

Si è avvicinata alle moto a fine anni ’70 grazie Giorgio Campana, mitico direttore di gara per tre decenni. Ha poi frequentato vari corsi ed è diventata Segretaria di Gara a livello internazionale. In breve tempo era diventata un punto di riferimento di tutte le attività motociclistiche dell’autodromo di Misano. Nel 2002 è diventata la storica Presidente del Motoclub Misano. Con lei c’è stato un forte rilancio di tutto il motociclismo nazionale a partire dalla Coppa Italia al Campionato Italiano Velocità. Con lei Misano è diventato il fulcro del motorsport.

Irene Morolli è stata anche una tra le promotrici della rivisitazione in chiave moderna del Trofeo Mototemporada Romagnola. La vecchia Mototemporada si corse tra gli anni 40 e 70 in prova unica su strada. Il trofeo venne organizzato nei primi anni 2000 dai Motoclub Celeste Berardi, Misano Adriatico, Nuovo Renzo Pasolini e Paolo Tordi che unirono le forze per organizzare un campionato in 4 gare, interamente sul circuito di Misano. In media ad ogni week-end della Motemporada Romagnola partecipavano tra i 350 ai 400 piloti. Poi il progetto si arenò per una serie di problemi ma resta negli annali come uno tra i campionati di maggior successo.