Max Verstappen trionfa nel GP del Giappone, conquistando così la sua 57esima vittoria in carriera. L’olandese torna subito a timbrare il cartellino dopo il ritiro a Melbourne. Una prova di forza la sua, come a dire che quello che è accaduto in terra australiana è stato un imprevisto sulla tabella di marcia. Max conquista Pole Position, giro veloce e gara nella terra del Sol Levante. La Red Bull, come nelle due stagioni precedenti, domina a Suzuka e concede il lusso della doppietta con un ottimo Sergio Perez secondo e autore di grandi sorpassi. Una prova di forza che serviva, per ristabilire le gerarchie sulla griglia di Formula 1. Dietro le due Red Bull un Carlos Sainz che chiude il podio. Precedendo anche in questa occasione Charles Leclerc.

Sainz chiude il podio dietro le Red Bull

Sergio Perez chiude la festa della Red Bull, conquistando la seconda piazza in gara e nel mondiale piloti. Lo spagnolo invece, continua il suo momento positivo conquistando anche qui nel GP del Giappone, piazzando la sua Ferrari alle spalle delle vetture austriache. Charles Leclerc quarto al traguardo, dimostra che la rossa è la seconda forza del mondiale ma non è ancora a livello della Red Bull. La Top5 è chiusa da Lando Norris con la McLaren. La MCL38 non è parsa come la precedente sulla pista giapponese, tanto da non permettere al suo pilota di salire sul podio. La casa inglese, si dimostra comunque terza forza del mondiale.

Fernando Alonso giunge sesto al traguardo, mostrando una Aston Martin ancora in vantaggio nei confronti della Mercedes. Il settimo posto è per Oscar Piastri che riesce a battere George Russell che nel finale si era fatto sotto per conquistare la posizione di Oscar. Nono posto per Lewis Hamilton davanti a Yuki Tsunoda che con la Bulls Racing si regala una Top10 in casa e fa gioire il pubblico nipponico. La gara subito alla partenza viene fermata per bandiera rossa, per un contatto tra Daniel Ricciardo e Alexander Albon al secondo giro. Il thailandese tocca l’australiano e innesca l’incidente. I due riportano danni solo alle loro vetture e la gara una volta ripulita la pista possono ripartire.

Arrivo finale della Gara del GP del Giappone

1-Max Verstappen (Red Bull)

2-Sergio Perez (Red Bull) +12.5

3-Carlos Sainz (Ferrari) +20.8

4-Charles Leclerc (Ferrari) +26.5

5-Lando Norris (McLaren) +29.7

6-Fernando Alonso (Aston Martin) +44.2

7-George Russell (Mercedes) +45.9

8-Oscar Piastri (McLaren) +47.5

9-Lewis Hamilton (Mercedes) +48.6

10-Yuki Tsunoda (Bulls Racing) +1 giro

11-Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro

12- Nico Hulkenberg (Haas) +1 giro

13-Kevin Magnussen (Haas) +1 giro

14-Valteri Bottas (Kick Sauber) +1 giro

15-Esteban Ocon (Alpine) +1 giro

16-Pierre Gasly (Alpine) +1 giro

17-Logan Sargeant +1 giro

18-Guanyu Zhou (Kick Sauber) ritiro

19-Daniel Ricciardo (Bulls Racing) ritiro

20-Alexander Albon (Williams) ritiro

Foto: Presa dai social Formula 1