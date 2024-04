MotoGP, mercato piloti: cosa succede dopo la firma di Quartararo

La riconferma di Fabio Quartararo con la Yamaha è la prima mossa sullo scacchiere del mercato piloti MotoGP. Per il francese c’era sul tavolo anche l’offerta dell’Aprilia, ma il super ingaggio della Casa di Iwata ha convinto il campione del mondo 2021 a restare. Secondo indiscrezioni il nuovo contratto prevedrebbe una cifra stimata intorno ai 12 milioni a stagione, rispetto ai poco più di quattro proposti dal costruttore veneto.

Quartararo e Yamaha ancora insieme

La Yamaha ha preferito investire sulla sua stella per continuare l’avanzata verso l’alto. Meglio assicurarsi un talento che già conosce bene la YZR-M1, piuttosto che investire su un altro atleta che avrebbe impiegato tempo prima di adattarsi alla moto. Da tempo la Casa giapponese ha intrapreso un percorso di europeizzazione del team ai box e in fabbrica, come gli ingegneri Ducati Massimo Bartolini e Marco Nicotra. Pur di avanzare nella classe MotoGP non risparmia quattrini e ora Fabio Quartararo è diventato il pilota più pagato del Motomondiale, in attesa di conoscere i nuovi risvolti (e ingaggi) di mercato. Capitolo team satellite: VR46 continua ad essere un obiettivo di Lin Jarvis e le contrattazioni proseguono a ritmo serrato.

Aprilia guarda a Enea e Bezzecchi

Aprilia deve virare verso altri obiettivi, sebbene non sia ancora chiaro chi lascerà la sella ufficiale tra Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Noale intravede una grande possibilità di miglioramento ma, prima di pensare agli altri piloti, deve sviluppare la RS-GP affinché i migliori piloti desiderino il prototipo veneto. Espargaro è ora il pilota più anziano in griglia con i suoi 34 anni. Ha spesso avanzato l’ipotesi del ritiro ma, se i risultati giustificassero la permanenza, potrebbe essere ricompensato con un nuovo contratto di un anno. La vittoria nella Sprint a Portimao concede ancora qualche possibilità a Vinales di restare, ma Massimo Rivola continua a guardarsi intorno.

Si prevede che Jorge Martin lasci Pramac e, se non ricevesse una promozione ufficiale Ducati, sarebbe a disposizione. Viceversa, se il madrileno venisse promosso in rosso, Enea Bastianini sarebbe libero e Aprilia non ha mai nascosto l’interessamento per un pilota italiano. Marco Bezzecchi potrebbe rappresentare un’altra opzione, offrendo all’allievo della VR46 il suo primo contratto da pilota ufficiale. La presenza di Trackhouse in Aprilia significa che potrebbero guardare Oltreoceano, anche se Joe Roberts sarebbe più un candidato per il team satellite.

L’incognita Marquez

Il mercato piloti MotoGP sembra legato ovviamente alle scelte di Marc Marquez. KTM potrebbe formare un dream team insieme al giovane talento Pedro Acosta. Le posizioni di Jack Miller e forse anche Brad Binder traballano. L’otto volte iridato attende risultati importanti prima di sedersi al tavolo con i vertici di Borgo Panigale, ma non è escluso che possa accettare di restare un altro anno in una squadra cliente con una moto ufficiale. L’impresa sarebbe quella di provare a vincere un Mondiale con un team satellite.

In bilico la posizione di Augusto Fernandez in Tech3: se non migliorerà subito in sella alla RC16 sarà difficile una riconferma in classe regina. Nei ranghi della Honda, invece, le soluzioni di mercato sono l’ultimo pensiero. La RC213V resta fortemente indietro e tutto l’impegno è focalizzato sullo sviluppo della moto, almeno per il momento.

