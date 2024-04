Superbike, Baz: “Razgatlioglu come Marquez e Stoner, vorrei vederlo in MotoGP”

Loris Baz nel 2024 riparte dal campionato MotoAmerica Superbike, dove ha già corso nel 2021. Lo fa con la stessa squadra di allora, ovvero Warhorse Ducati, e affianca Josh Herrin. Sarebbe rimasto volentieri nel WorldSBK, ma dopo la decisione di BMW di non confermarlo e la scelta del team Motocorsa di puntare su Michael Ruben Rinaldi non si sono aperte altre porte in quel paddock. Il ritorno negli Stati Uniti è una sfida che lo motiva molto, c’è l’obiettivo di spezzare il dominio Yamaha nella categoria.

Baz e l’addio alla Superbike

Il 30enne pilota francese era approdato nel team Bonovo Action BMW nel 2022 e la prima stagione non era stata male, con venti piazzamenti in top 10. Nonostante un non esaltante dodicesimo posto finale in classifica, c’era la fiducia di poter fare bene al secondo anno, con più esperienza sia sulla M 1000 RR sia con la squadra. Purtroppo, però, l’infortunio accusato in Indonesia dopo il contatto provocato da Alex Lowes lo ha condizionato pesantemente.

Lo stesso Baz lo ha raccontato in una bella intervista concessa ai colleghi di Paddock-GP.com: “Quel grosso infortunio me lo sono portato dietro tutto l’anno. Sono rientrato dopo 7 settimane, quando avrei dovuto rimanere fuori 3 mesi, e non ho saltato neppure una gara nonostante fossi acciaccato. Il piede era distrutto, non potevo muoverlo, non c’era un solo legamento attaccato. Il ginocchio era lo stesso, quindi ho lottato per tutta la stagione. Poi ci sono stati tanti problemi tecnici, non mi piace chiamarla sfortuna. A Imola ho fatto l’unico weekend senza problemi, in tutti gli altri ne abbiamo avuti di ogni tipo. Quello è stato il mio miglior weekend, ho fatto tre gare fantastiche“.

Tra problemi fisici e tecnici il 2023 del rider francese è stato molto travagliato, però adesso è concentrato sulla sua nuova avventura in MotoAmerica Superbike: “Non rimpiango nulla, perché quando mi impegno lo faccio pienamente e sapevo che sarebbe stato complicato. Era un’opportunità ed è un peccato che sia finita così dopo il 2022, ma ho ancora un buon rapporto con il team Bonovo e ormai è tutto passato. Guardo al futuro“.

Loris esalta Razgatlioglu

Pur essendo focalizzato sull’impegno negli USA, Baz continua a guardare il WorldSBK e non può che elogiare Toprak Razgatlioglu, che con la BMW M 1000 RR si è rivelato subito fortissimo: “Per me Toprak è uno di quei geni della moto come Marquez o Stoner. Questi ragazzi hanno qualcosa in più, si vede. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto vedere Toprak in MotoGP, perché è uno che ha un’abilità, un feeling con la ruota anteriore e la frenata, che raramente ho visto. Quindi, quando ho saputo che sarebbe venuto, ho capito subito che avrebbe fatto bene“.

L’attuale pilota del team Onlyfans Warhorse Ducati sottolinea anche che nel 2023 aveva già compreso che BMW nel 2024 sarebbe stata più competitiva: “A metà della scorsa stagione sono stati apportati alcuni cambiamenti importanti che chiedevamo da tempo e che sono state poi messe in atto. Per questo volevo rimanere lì, perché sentivo che c’era un nuovo slancio. Penso che stia funzionando, Toprak lo ha dimostrato. Avevo detto che non credevo nel titolo al primo anno, ma forse ho cambiato idea, perché lui è eccezionale. Raramente ho visto qualcosa di simile a quello che ha fatto a Barcellona“.