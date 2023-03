SBK, Baz in ospedale: operato alla gamba dopo l’incidente con Lowes

Nello scorso weekend Superbike in Indonesia è successo un po’ di tutto. Non sono mancati piloti che hanno avuto problemi intestinali e altri che si sono fatti male a causa di incidenti di gara. In quest’ultima categoria rientra Loris Baz, colpito da Alex Lowes durante la Superpole Race.

Il rider del team Bonovo Action BMW ha rimediato la frattura del perone destro e della caviglia destra. È stato molto sfortunato, perché aveva tirato fuori la gamba per prepararsi alla staccata e il collega lo ha preso in pieno provocandogli un infortunio serio. Il francese non si è arrabbiato con il pilota Kawasaki e ha anche invitato i tifosi a non scrivergli messaggi pesanti sui social network, visto che era già partito lo shitstorm da parte di qualcuno.

Superbike, Loris Baz: intervento dopo l’infortunio causato da Alex Lowes

Al rientro in Europa, Baz ha dovuto farsi operare. L’intervento è avvenuto presso l’Hospital de la Tour a Meyrin (Svizzera). Stamane lo stesso pilota ha pubblicato una foto del suo ricovero e ha scritto il seguente messaggio: “Operazione fatta! Più danni del previsto! Tanto lavoro come sempre da parte del dottor Ray e della sua crew. Oggi torno a casa“.

Il francese è stato operato dal dottor Adrien Ray, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia per quanto riguarda piedi e caviglie. Il pilota del team Bonovo Action dovrebbe recuperare in vista del prossimo round Superbike ad Assen (21-23 aprile). BMW stessa, condividendo il suo tweet, gli ha augurato di riprendersi quanto prima: “Guarisci presto, abbi un rapido recupero!“.

Nei giorni scorsi a finire in ospedale è stato anche Remy Gardner, ricoverato per altri motivi. Infatti, gli esami hanno evidenziato la presenza di un’infezione batterica all’intestino e di due virus nello stomaco. Il pilota del team GRT Yamaha e Baz, ma non solo, non ricorderanno con grande piacere l’ultimo fine settimana trascorso a Mandalika.