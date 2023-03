SBK, Remy Gardner dalla super rimonta all’ospedale: cosa è successo

Remy Gardner è reduce da un weekend particolare in Indonesia. Infatti, una gastroenterite acuta gli ha fatto saltare FP3, Superpole e Gara 1 nella giornata di sabato. Un imprevisto che proprio non ci voleva.

Ma domenica è risalito in sella alla sua Yamaha R1 ed è stato un grande protagonista in Gara 2. Partito dalla ventesima e ultima casella della griglia, è risalito fino all’undicesimo posto prima della bandiera rossa. Dopo la ripartenza della corsa, è riuscito a giungere settimo al traguardo. Nonostante una condizione fisica non ottimale, ha concluso il fine settimana a Mandalika con il migliore risultato che ha ottenuto finora nel Mondiale Superbike.

Superbike, Gardner ricoverato dopo Mandalika

Gardner ha lasciato l’Indonesia per fare ritorno in Andorra, dove vive. Al rientro ha continuato a non stare bene e ha deciso di andare in ospedale. Il pilota australiano ha pubblicato su Instagram una sua foto che lo raffigura ricoverato. E ha scritto le seguenti parole: “Ieri sono tornato in ospedale. Mi sentivo ancora male. Hanno fatto delle analisi, ho preso un’infezione batterica E. Coli e due virus nel mio stomaco“.

Il malessere e il dolore lo hanno portato a richiedere l’intervento dei dottori, che dopo i controlli del caso hanno riscontrato che effettivamente intestino e stomaco non sono a posto. L’australiano non è l’unico rider della Superbike ad aver avuto problemi di salute a Mandalika. Probabilmente hanno mangiato cibo contaminato e/o bevuto acqua contaminata. L’Escherichia Coli si trasmette anche tramite contatto tra persone, quindi un infetto può contagiare le altre toccandole.

Remy vuole stare con i top della SBK

Certamente Gardner sarà completamente guarito per la ripresa della stagione del WorldSBK, prevista per il weekend 21-23 aprile ad Assen. Conosce molto bene il TT Circuit (è arrivato secondo nella gara Moto2 del 2021) e cercherà di stare più vicino possibile ai migliori piloti della categoria. Quest’anno il suo obiettivo è essere costantemente in top 10 e riuscire a conquistare qualche podio.

Ha il talento per imporsi ad ottimi livelli in Superbike, però il primo anno da rookie non è mai semplice. Ci sono tante cose da imparare arrivando dal Moto2 e MotoGP. Il team GYTR GRT Yamaha rappresenta un buonissimo ambiente per crescere e fare risultati importanti, ma serve del tempo per adattarsi al meglio alla R1 e alle gomme Pirelli.