MotoGP Test Portimao: Ducati detta il passo, le prove continuano

Non è più una sorpresa trovare le Rosse al comando della classifica. Anche a Portimao la storia non cambia: la mattinata si chiude con una top ten che vede Ducati ed Aprilia particolarmente in evidenza, ma non solo. La Yamaha di Fabio Quartararo e la LCR Honda di Alex Rins sono gli unici che spezzano una classifica MotoGP altrimenti dominata dai due marchi italiani. Si continua a correre fino alle 18:30, ecco intanto com’è andata questa prima parte di giornata sulla pista portoghese.

Ducati, Honda, KTM… È tempo di scelte

Oltre ai piloti ufficiali ci sono solo due collaudatori: Michele Pirro per Ducati e Stefan Bradl per Honda. Sono i due giorni più importanti prima dell’inizio del nuovo campionato MotoGP. È infatti l’ultima occasione per svolgere prove ed aggiustamenti, prima del via proprio a Portimao nel weekend del 26 marzo (il calendario completo). I test quindi non si fermano: prove aerodinamiche in casa Ducati, ma si rivedono anche le alette e la presa d’aria di Sepang sulla RC-V di Marc Marquez, pur con piccoli aggiornamenti. Per HRC anche il nuovo telaio provato in Malesia sia dal #93 che da Joan Mir, chassis che era piaciuto ad entrambi. Non mancano novità aerodinamiche in casa KTM/GASGAS, alla ricerca del passo in più in questa nuova stagione mondiale. A referto incidenti per Aleix Espargaro, Johann Zarco, Raul Fernandez.

La classifica alle 13 (ora italiana)

Foto: motogp.com