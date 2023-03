Superbike, Ma che modo di correre è? Loris Baz ci ha rimesso una frattura

“La gara sprint sembra un autoscontro, non capisco il comportamento di certi piloti Superbike”. Detta da Danilo Petrucci, uno che viene da quel nido di vipere della MotoGP, questa frase desta impressione. Per altro il ternano è un pilota che non fa sconti, al debutto in Australia si era preso a spallate con Xavi Vierge, venendo retrocesso di una posizione dai commissari per eccesso d’agonismo. Che alcuni, quasi tutti, nei dieci giri della corsa sprint vadano oltre le righe, è un dato di fatto. In Indonesia Loris Baz, centrato due volte da Alex Lowes, ci ha rimesso la frattura del perone della gamba destra. Anche Jonathan Rea e Alvaro Bautista si sono presi a sciabolate: per tentare di resistere al sorpasso molto deciso del nordirlandese il campione del mondo è andato sullo sporco, finendo a terra. Rea, largo anche lui, si è salvato per un niente. Ma è stato Alex Lowes a combinarla più grossa.

Loris Baz colpito e affondato

Il francese della BMW è finito nella mischia al secondo giro della Superpole Race. “Avevo una buona posizione di partenza e sono scattato bene, purtroppo alla curva 2 mi sono sentito colpire da dietro” è la ricostruzione di Loris Baz. “Dopo la gara Alex Lowes mi ha detto che è stato Danilo Petrucci a stringere troppo, provocando l’eliminazione di entrambi”. Petrucci ha respinto ogni addebito. Il botto è stato impressionante. La Kawasaki di Lowes è finita contro la BMW distruggendosi, con la forcella divelta dal telaio. “E’ stato pauroso, solo per un caso i rottami non mi hanno colpito” ha detto Loris. I piloti sono finiti nella sabbia, indenni, a sbracciarsi perchè i commissari segnalassero l’olio in pista sul quale il giro dopo è volato via Jonathan Rea. La corsa è stata subito fermata, non poteva essere altrimenti.

Contatto pericoloso

Loris Baz è riuscito a ripartire, ma gli è andata ancora peggio. Lo stesso Alex Lowes, infilandosi all’interno, ha preso la gamba destra del francese. “Alla curva 10 ha provato a passarmi, l’impatto è stato duro e ho sentito subito che qualcosa non andava, per fortuna sono riuscito a non cadere e a tornare al box.” Dove sono stati i meccanici, a braccio, a tirarlo giù dalla BMW. I medici hanno diagnosticato la frattura del perone prossimale destro, frattura da avulsione del malleolo mediale destro ed infine rottura del legamento talotibiale. Alex Lowes si è scusato, sperando che l’avversario si rimetta presto, i tempi di recupero però non sono stati definiti. Loris Baz è già rientrato in Francia, per cominciare subito la riabilitazione: la speranza è recuperare per il prossimo round Superbike di Assen, il 22-23 aprile. Pregiudicata la partecipazione ai test di metà dello stesso mese al Montmelo, che sarebbero stati molto utili per risolvere i problemi BMW in quest’inizio di campionato.

Che succederà nella sprint MotoGP?

Se l’agonismo va spesso fuori controllo in Superbike, che succederà nell’analoga gara sprint che la MotoGP ha introdotto per la prima volta il sabato di ogni GP del Mondiale ’23? Bisogna puntualizzare che nelle derivate dalla serie la posta è più alta, perchè in dieci giri i piloti si giocano dodici punti e le prime tre posizioni dello schieramento di partenza di gara 2. In MotoGP la distanza sarà maggiore, la metà dei giri del GP, e la sfida varrà solo per la classifica, non per definire lo schieramento. Ma che qualcuno possa trascendere, andando oltre il limite, è un rischio concreto. L’unica contromisura possibile è l’occhio vigile e severo dei commissari.

Loris Baz out of the Superpole Race 👀#IDNWorldSBK 🇮🇩 pic.twitter.com/gn8qyvcjuu — WorldSBK (@WorldSBK) March 5, 2023

