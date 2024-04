Lo scorso mese di settembre un violento highside nel CIV Supersport al Mugello gli provocava la frattura di 4 vertebre. Avanti veloce fino ad oggi, Roberto Mercandelli è il deuteragonista in apertura di CIV Superbike 2024. Con la Panigale V4 R del Broncos Racing Team ha infatti conquistato il primo podio al debutto nella top class tricolore a Misano. Protagonista di prove in crescendo, in Gara 1 (QUI la cronaca) ha fatto capire di essere già un pilota pronto-SBK, con ancora ampi margini di crescita. Per la rimonta dopo una sbavatura al primo giro. Per gestione e lettura di gara, ritrovandosi a battagliare a stretto contatto con piloti navigati come Lorenzo Gabellini, Simone Saltarelli e Luca Vitali. Una lotta, poi valevole per la top-3 complice l’uscita di scena degli accreditati Luca Bernardi e Alessandro Delbianco, che ha proiettato l’originario di Carate Brianza sul terzo gradino del podio. Apparentemente, senza sentire troppo la pressione di guidare per-e-con moto e team Campioni in carica della serie.

Roberto Mercandelli debutto da favola nel CIV Superbike

“Non me lo sarei mai aspettato un risultato così all’esordio. Purtroppo, ho perso subito diverse posizioni per un errore alla Rio. Tuttavia, non mi sono disunito. Ho recuperato e lottato con i vari Vitali, Gabellini e Saltarelli. Pur avendone di più, non riuscivo a passare. Nel finale loro sono un po’ calati, io avevo ancora un buon passo e quando mi si è liberata la strada davanti sono riuscito a venirne fuori. Domani spero di restare agganciato al gruppo di testa in Gara 2”.

Capacità di apprendimento

“Non sono proprio un giovincello… la prolungata esperienza in Supersport mi sta aiutando. Anzi, in Superbike bisogna essere ancor più conservativi. Non solo a livello di gomme, ma anche di carburante. Non è semplice prendere le misure di questo bolide, inoltre sto continuando a portarmi dietro alcuni strascichi dal pesante infortunio patito nel 2023. Sono veramente soddisfatto, la moto funziona al meglio e la categoria mi piace da morire, anche se devo scoprire tutti i suoi segreti”.

La scommessa del Broncos Racing Team

“Penso che siano contenti quanto me. Sapevano e sanno tuttora che non sono al top della forma e che per me è tutto nuovo. Questo podio per certi versi è inaspettato, anche se hanno creduto fin da subito nel mio potenziale. La loro scommessa sta pagando, speriamo di proseguire su questa strada”.

Photo credit: Salvatore Annarumma