MotoGP, Luca Marini: “Non posso tagliarmi una gamba”

Dopo due fine settimana di gara nella stagione 2024 della MotoGP, Luca Marini è uno dei tre piloti ancora senza punti, insieme a Raul Fernandez e Franco Morbidelli. Per il fratello di Valentino Rossi era prevedibile un inizio di Mondiale tutto in salita dopo il passaggio dalla Ducati alla Honda. Ma forse non immaginava di essere l’ultimo fra i quattro piloti del marchio giapponese.

C’è ancora tutto il tempo per recuperare nella sfida intestina al gruppo HRC. L’obiettivo di Luca Marini per il 2024 è quello di finire davanti a Mir, Nakagami e Zarco, un’impresa non del tutto scontata. Deve fare i conti non solo con una nuova moto in difficoltà come la RC213V, ma anche con un nuovo ambiente nel box. Inoltre, alla sua quarta stagione in classe MotoGP, deve sopperire ad un problema ben noto: l’altezza e il peso corporeo ben oltre la media.

Luca Marini peso per altezza

Con un’altezza di 1,84 metri, Luca Marini è il più alto tra i 22 piloti ufficiali della MotoGP. Il compagno di squadra della Honda Joan Mir è solo tre centimetri più basso e, con 1,81 metri, è il secondo pilota più grande in campo. Con un peso corporeo di 69 chilogrammi, Marini è tra i primi tre piloti della classe regina più pesanti in griglia di partenza. Davanti a lui ci sono soltanto Takaaki Nakagami, 70 chilogrammi, e Augusto Fernandez, 72 chilogrammi. Per fare un confronto: il pilota più basso della MotoGP è Jorge Martin con 1,67 metri. Chi pesa meno è l’ex compagno di squadra di Marini, Marco Bezzecchi, che pesa appena 61 chilogrammi.

I numeri di Luca Marini certo non aiutano in sella ad un prototipo della Top Class, quindi la sua evoluzione in sella alla RC213V viene rallentata anche da questo fattore. Nulla di preoccupante per l’allievo della VR46 Academy, che cerca di prenderla con umorismo. “Ho già fatto tutto il possibile per pesare di meno. Meno di così è impossibile per me. A meno che non mi tagli una gamba. Ma non vorrei farlo, perché mi piaccio molto nella vita di tutti i giorni, mi piace essere più alto degli altri“. In merito alle prestazioni con la Honda continua ad essere fiducioso. “Penso che dobbiamo solo trovare una base che funzioni per me. Abbiamo bisogno di tempo, ma penso che siamo sulla strada giusta“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Instagram @lucamarini10