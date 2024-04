Dakar: i quad non saranno più presenti, fine di un’epoca

C’è chi li amava e chi li odiava ma i quad alla Dakar avevano il loro fascino. Non a caso hanno gareggiato ufficialmente al “Grande Raid” fin dal 2009. A livello sportivo, di licenze, fanno parte della grande famiglia del motociclismo. I primi anni avevano riscosso un grande interesse ma nell’ultima edizione erano presenti appena 10 e così qualche giorno fa gli organizzatori della Dakar hanno comunicato ufficialmente che dal 2025 non saranno più in gara e ci si focalizzerà sulle moto, sempre più popolari.

Alcune curiosità sui quad alla Dakar

L’unica casa costruttrice ad aver scritto il proprio nome nell’albo d’oro della Dakar categoria quad è stata Yamaha, senza avversari in questa categoria con il Raptor 700. A livello di piloti i più forti sono stati gli argentini, in particolare i fratelli Alejandro e Marcos Patronelli. Tra i più vittoriosi anche il loro connazionale Manuel Andujar, che si è imposto nell’edizione 2024 bissando il successo del 2021. Da non dimenticare poi il francese Alexandre Giroud, vincitore nel 2022 e 2023.

I quad 2WD sono dotati di un motore a quattro tempi da 686cc raffreddato a liquido con una trasmissione a catena che trasmette la potenza alle ruote. Hanno un cambio a cinque marce che garantisce una grande coppia ai bassi regimi e un’accelerazione fluida.

Curiosa la partecipazione di Franco Picco alla Dakar 2016 su un quad Can-Am per festeggiare i suoi 60 anni. Conclusde quella sua insolita avventura al ventesimo posto tra i quad ed al sesto di categoria e l’anno dopo tornò a gareggiare in moto.

Credit: Rally Zone