MotoGP, Jorge Martin in Aprilia: un ex pilota lancia l’ipotesi

L’inizio di stagione 2024 di Jorge Martin è stato ottimo, il migliore da quando corre in MotoGP. Ha vinto una sprint e una gara lunga, arrivando terzo nelle altre due manche disputate tra Lusail e Portimao. È il leader della classifica generale con un totale di 60 punti, contro i 22 che aveva un anno fa dopo i primi due gran premi. Un +38 che testimonia ulteriormente la sua crescita e anche la sua ambizione a vincere il titolo.

MotoGP, Martin vuole vincere in America

Nel prossimo weekend il Motomondiale fa tappa ad Austin, dove ha vinto solo ai tempi della Moto3. In MotoGP suo migliore risultato lì è il terzo posto nella sprint del 2023, mentre in gara lunga l’ottavo del 2022. Nel 2021, quando era un rookie della top class, non si era corso negli Stati Uniti a causa dell’emergenza Covid e quindi questo sarà solo il terzo anno in cui gareggia al COTA con la Ducati.

Anche se il Texas in passato è stato terreno di caccia di Marc Marquez, che con la Honda ci ha vinto per ben sette volte, sicuramente Martin sarà tra i principali candidati alla vittoria. Trionfare in una pista in cui non ci è mai riuscito, tranne in Moto3, è un grande stimolo per lo spagnolo.

Jorge, quale futuro?

Per il 2025 l’idea di Martin è chiara: vuole correre per un team ufficiale, nello specifico quello Ducati. La casa di Borgo Panigale vuole prendersi del tempo prima di decidere chi affiancherà Pecco Bagnaia nei prossimi due anni. C’è anche Enea Bastianini molto motivato a tenersi il posto, senza dimenticare Marc Marquez e Marco Bezzecchi (un po’ in difficoltà finora) a loro volta determinati a giocarsi le loro chance. Un annuncio dovrebbe essere fatto entro fine maggio, nel periodo tra il gran premio a Barcellona e quello al Mugello.

Jorge è convinto di meritare di vestire di rosso e non gli rimane che continuare a fare risultati importanti per rafforzare la sua candidatura. E se non dovesse essere scelto da Ducati per il proprio team factory? L’ex pilota Alex Hofmann, intervistato da Speedweek, lancia l’ipotesi Aprilia: “Jorge potrebbe succedere all’amico Aleix Espargaro sulla RS-GP. Non bisogna dimenticare che hanno lo stesso manager, Albert Valera, che in caso di ritiro di Espargaro potrebbe mettere un piede in Aprilia per Martin“.

Martin, le alternative a Ducati

Dopo la Ducati, oggi Aprilia e KTM sono le migliori case della MotoGP. Ma un passaggio in KTM sembra da escludere, visto che probabilmente Pedro Acosta affiancherà Brad Binder nella squadra ufficiale. Aprilia potrebbe essere una sfida interessante, anche se Massimo Rivola guarda anche a piloti italiani come Bastianini e Bezzecchi. Bisognerà vedere quale sarà il rendimento di Aleix Espargaro e Maverick Vinales nel corso della stagione, con il primo (a luglio compirà 35 anni) che si ritroverà anche a decidere se continuare a correre oppure ritirarsi.

Honda ha le risorse per fare una grande offerta a Martin, però oggi non ha una RC213V competitiva. Yamaha, invece, ha fatto già un grande investimento sul rinnovo di Fabio Quartararo. Jorge vuole vincere e punta il team rosso ducatista, vedremo se raggiungerà il suo obiettivo o dovrà cambiare marchio.

Foto: Instagram