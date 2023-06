Peter Hickman trionfa al Senior e chiude un TT 2023 capolavoro

Il TT 2023, almeno per un altro anno, a tutti gli effetti verrà ricordato in qualità di edizione dei record con due grandi protagonisti, in grado di spartirsi con 4 successi a testa le vittorie nelle 8 gare ‘Solo‘ in programma. Al poker di Michael Dunlop dei giorni scorsi, Peter Hickman nelle conclusive due giornate di gara si è rifatto con gli interessi. Eccome se si è rifatto! Dapprima con il nuovo, spaventoso record sul giro dello Snaefell Mountain Course, siglando il primo 136 della storia nel corso della seconda gara Superstock. L’indomani, monopolizzando la scena nel main event della 102esima edizione dell’Isle of Man TT rappresentato dal Senior TT. Nei 6 giri in programma pari a 226,38 miglia (364,32 chilometri) con due pit-stop programmati, ‘Hicky‘ con la M 1000 RR di Monster Energy by FHO Racing BMW ha dominato la scena, centrando la terza affermazione al Senior in carriera.

TERZO SENIOR TT VINTO DA PETER HICKMAN

In trionfo nel 2018, all’epoca con il giro record a 135,452 miglia orarie di media, Peter Hickman ha fatto seguire le affermazioni del 2022 e 2023. Un tris con BMW passando dai team Smiths a FHO (sostanzialmente, a grandi linee, la medesima struttura), dalla S 1000 RR a due differenti versioni della M 1000 RR, mancando il poker soltanto per un problema tecnico riscontrato a gara 2019 in corso. Così raggiunge quota 13 affermazioni in carriera al Tourist Trophy, 4 in questa edizioni (le due gare Superstock, la seconda Supertwin con la propria Yamaha R7 ed il Senior), ma non solo. Con le tre affermazioni all’attivo al Senior TT pareggia i conti con nomi leggendari del calibro di David Jefferies, Phillip McCallen, Geoff Duke, Alec Bennett, Harold Daniell ed il suo grande avversario del TT 2023, Michael Dunlop.

TRIONFALE SENIOR AL TT 2023 PER HICKMAN

Per il 36enne di Burton-upon-Trent un TT 2023 da incorniciare dove si è riconfermato il pilota da battere tra le big bikes. Alla sconfitta della gara Superbike, ha fatto seguire un dominante Senior TT. E’ rimasto in testa dall’inizio alla fine, incontrando nel vincitore 2019 Dean Harrison (DAO Racing Kawasaki) un avversario ostico. Hickman non è riuscito a ritoccare il suo primato di ieri tra le Superstock, ma nei primi due passaggi ha messo a segno due 135 mph di fila (135,349 e 135,507). Questo sprint gli garantito un vantaggio di 11″8 in prossimità della prima sosta. Proprio i due pit-stop avevano visto Hickman lasciare per strada 5″ complessivi nei confronti del rivale. Ma al gap ha posto rimedio con una velocità inavvicinabile per ‘Deano‘, soprattutto in termini di costanza di rendimento. Lo testimoniano i 19″ di vantaggio al culmine di 6 intensi giri di gara a oltre 210 km/h di media lungo le 37,733 miglia (60,761 km) del Mountain Course.

TT 2023 CON IL NUOVO RECORD

Hickman cala così il tris al Senior TT, il poker di successi in questa edizioni, senza farsi mancare il nuovo record assoluto sul giro. Ieri, nella conclusiva tornata di Gara 2 Superstock, aveva piazzato un mostruoso 16’34″114 a 136,358 miglia orarie (219,44 km/h) di media. Primo ed unico 136 nella storia del TT, dal diretto interessato non replicato oggi al Senior. D’altronde, lo aveva detto: con la M 1000 RR Superstock aveva un feeling maggiore rispetto alla Superbike.

25 VITTORIE E TERZO POSTO AL SENIOR PER MD

Inspiegabilmente mai della partita, Michael Dunlop (Hawk Honda) chiude terzo il Senior TT con un gap di 40″ da Hickman. Ma tuttavia archivia 4 vittorie conseguite in questa edizione in 3 classi: Superbike, Supersport (doppietta) e Supertwin. Arrivando a quota 25 vittorie in carriera, a meno 1 dal compianto e leggendario zio Joey. Le sue 26 affermazioni record resteranno inattaccabili per un altro anno…

Servizio fotografico di Fabio Armanino