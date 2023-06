MotoGP Mugello: Sprint rosso Ducati, vince Bagnaia

Dominio Ducati nella MotoGP Sprint disputata al Mugello. Francesco Bagnaia, scattato dalla pole position, si impone davanti ad altri quattro compagni di marca, in una gara con qualche scintilla solo nelle battute iniziali, con posizioni che si consolidano molto presto. Marco Bezzecchi e Jorge Martin (gli unici a provare all’inizio a scalzare Bagnaia, senza successo) completano un podio tutto rosso in questo sabato all’autodromo toscano. A referto un incidente subito al via, Marc Marquez porta a casa un settimo posto dietro alla KTM di Jack Miller. Ecco com’è andata la gara breve del fine settimana al Mugello.

MotoGP Mugello, la Sprint

Scelta unanime di dura-morbida per questa prima gara del weekend, tranne Jonas Folger che ha optato per la media anteriore. Ricordiamo la sanzione per Alex Marquez, una retrocessione di tre caselle, ma da scontare solamente domani nella gara lunga del GP Mugello. Peccato però che la gara del #73 non cominci nemmeno, visto che è subito a terra alla San Donato. In un contatto iniziale con Binder l’alfiere Gresini ha la peggio… Per il pilota KTM arriva poco dopo un Long Lap per guida irresponsabile, mentre Rins abbandona la compagnia per una caduta alla Arrabbiata 1: non s’è vista la dinamica, ma per il #42 di LCR Honda serve anche un passaggio al Centro Medico per controlli.

Compaiono da subito gocce di pioggia e parallelamente la notifica della possibilità di cambiare moto in qualunque momento se necessario. Davanti intanto si crea subito una top 5 tutta rossa, anzi sarebbe una top 6 senza gli inserimenti di Jack Miller e Marc Marquez (pure a contatto senza conseguenze). Bella rimonta intanto di Quartararo, molto indietro in griglia ma subito nei 10, anche se non basterà per la zona punti… Tranne per l’incidente e qualche scintilla iniziale, si rivela una Sprint piuttosto tranquilla, senza particolari lotte o colpi di scena davanti al pubblico del Mugello. Francesco Bagnaia si conferma una volta di più molto in palla in queste gare brevi, vincendo davanti a Marco Bezzecchi ed al duo Pramac.

La classifica

Foto: Valter Magatti