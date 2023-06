MotoE Mugello, Gara 2: Granado trionfa tra pioggia e cadute

Che bel regalo di compleanno per Eric Granado, al debutto stagionale tardivo per un problema fisico. Al Mugello, nel diluvio che condiziona Gara 2, ecco il trionfo del vice-campione MotoE in carica, che riesce a regolare gli agguerriti piloti di casa. Le difficili condizioni però provocano parecchie cadute, fino alla bandiera rossa che ufficializza il successo del pilota LCR sulla pista toscana. Primo podio per Kevin Manfredi e per SIC58, Matteo Ferrari completa il podio. La cronaca della seconda ed ultima corsa del weekend italiano.

MotoE Mugello, Gara 2

Dopo una prima corsa asciutta e dominata dai ragazzi italiani (il resoconto), cambia totalmente la situazione. Appena finita la MotoGP Sprint infatti ecco che arriva il diluvio al Mugello: il via della gara viene rinviato di qualche minuto, scatta la procedura rapida in caso di pioggia. Qualche intoppo però per Rabat e Salvadori: i due piloti erano usciti regolarmente con pit lane aperta, ma sono rientrati quand’era già chiusa! Che pasticcio, il duo Pramac è stato quindi bloccato e scatta dalla pit lane… Prima gara sotto la pioggia dell’era Ducati, con Casadei autore dello scatto migliore: beffati Ferrari e tutti gli altri, inizia così una gara molto bagnata al Mugello. Sembra però che il poleman non abbia troppi problemi, visto che torna presto davanti ed accenna anche una mini-fuga.

A referto una scivolata per Miquel Pons alla Borgo San Lorenzo, mentre davanti non riesce la fuga di Ferrari: Manfredi, Granado e Casadei tengono il passo e si accodano. Nonostante le condizioni, i piloti MotoE regalano comunque una bella battaglia a quattro per la zona podio! Finale inglorioso per il vincitore di Gara 1, scivolato alla Poggio Secco… Brutta caduta anche per Casadei alle Biondetti, come accaduto nelle altre categorie la sua moto è letteralmente disintegrata! Una volta registrata anche la caduta di Finello ecco comparire la bandiera rossa, le condizioni non sono delle migliori. Completati 2/3 di gara, Eric Granado vince su un trio italiano!

La classifica

MotoE dopo il Mugello

Foto: motogp.com