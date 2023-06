MotoE Gara 1: tris azzurro al Mugello, Mantovani primo trionfo!

È una battaglia tutta azzurra all’Autodromo del Mugello, alla fine la spunta Andrea Mantovani! Il pilota RNF riesce a cogliere l’attimo vincente per avere ragione sia di Matteo Ferrari che di Mattia Casadei, che gli erano tornati davanti. Non c’è verso, il ferrarese vede vicinissima la vittoria e non se la lascia sfuggire. Seconda piazza per il poleman di casa Gresini, terza piazza non proprio soddisfacente per il pilota Pons Racing, che già medita “vendetta” per Gara 2. Il resoconto della prima gara MotoE al Mugello.

MotoE Mugello, Gara 1

Ferrari in pole al Mugello su Casadei, Krummenacher 3° su Granado (retrocesso per pressione irregolare delle gomme). Sono loro i migliori al via, alla prima curva però c’è un po’ di “traffico” e qualche pilota perde posizioni. Ma il duo italiano non cambia, anzi si aggiunge Mantovani, componendo un terzetto tricolore intenzionato a darsi alla fuga. E c’è Spinelli risalito in 4^ posizione, sono anzi quattro i ragazzi italiani protagonisti… Ma la San Donato beffa malamente il rookie Pons Racing, che peccato! Che gara per i colori azzurri con Matteo Ferrari, Andrea Mantovani e Mattia Casadei assoluti protagonisti di questa prima corsa MotoE al Mugello. Ma non certi fermi in quest’ordine, è vera battaglia per la vittoria tra le colline toscane! E Mantovani non si lascia sfuggire l’occasione, vuole il successo e se lo prende di forza: è il primo trionfo! Ma è proprio un tripudio tricolore al Mugello, sul podio salgono Matteo Ferrari e Mattia Casadei.

Gara 1, la classifica

Foto: Valter Magatti