Motocross Germania: Forato terzo in qualifica davanti a Herlings

Alberto Forato continua a sorprendere e centra uno spettacolare terzo posto nella gara di qualifica del GP Germania di Motocross, categoria MXGP. Il 23enne privato KTM è riuscito a precedere niente meno che il cinque volte iridato Jeffrey Herlings, che aveva già impegnato allo spasimo due GP orsono in Francia. In quella occasione, sempre nella qualifica, alla fine di un duro confronto l’olandese aveva fatto pesare la classe, ma questa volta Forato è andato a segno, approfittando anche della scivolata di Romain Febvre (Kawasaki) all’ultimo giro. La gara sprint è stata vinta dallo spagnolo Jorge Prado (KTM) che quindi si conferma specialista della qualifica: è il sesto successo, su nove tentativi.

Adesso le due sfide

Alessandro Lupino (Beta) ha concluso in dodicesima posizione. Ricordiamo che è fermo ai box Mattia Guadagnini, ancora convalescente per l’infortunio alla spalla subìto due settimane fa in Francia. Anche con la “collaborazione” di Forato che si è messo in mezzo, Prado ha guadagnato tre punti nei confronti di Herlings, che nel GP di Germania punta al trionfo numero 104 in carriera. La situazione è la seguente: 1. Prado punti 403; 2. Herlings 385; 3. Febvre 312.

Andrea Adamo in MX2 parte con il piede giusto

“Riprendiamoci la tabella rossa” era stato il grido di battaglia di Andrea Adamo promessa del motocross azzurro prima di arrivare a Teutschental, sede del GP Germania della MX2 nono atto del Mondiale. Il primo passo è nella giusta direzione, perchè nella gara di qualifica il 20enne siciliano della KTM ha colto un promettente terzo posto, recuperando punti preziosissimi su tutti i principali antagonisti nella corsa al titolo. Il leader, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), è uscito di scena per noie meccaniche, mentre Jago Geerts (Yamaha) è finito solo tredicesimo, fuori dalla zona punti. Il pilota belga è al rientro dopo due GP di stop causa l’infortunio al polso del mese scorso.

Un riscaldamento smart

Andrea Adamo si è scaldato per il GP di Germania correndo bene, senza prendere eccessi rischi. Una qualifica smart, come raccomandato via cartello di segnalazione dal box KTM diretto dal mitico Tony Cairoli. La qualifica è stata vinta dall’olandese Road van de Moosdijk (Husqvarna) davanti al figlio d’arte Liam Everts (KTM), compagno di Adamo e rampollo di Stefan, il pilota più vincente della storia del Motocross. Il siciliano ha messo le ruote davanti anche al francese Thiebault Benistant (Yamaha), un altro degli aspiranti alla corona iridata, finito quinto. La classifica dopo questa gara di qualifica è la seguente: 1. De Wolf punti 367; 2. Adamo 363; 3. Benistant 351; 4. Geerts 319. Le due gare MX2 non saranno trasmesse da RaiSport, l’unica possibilità di vederle in diretta è collegarsi allla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com. Qui tutti gli orari del GP.

Foto: Instagram