MotoGP, Alex Rins che guaio: frattura di tibia e perone

Honda perde un altro pilota, per Alex Rins il GP d’Italia è finito oggi. MotoGP Sprint letale per il pilota LCR: non c’è stata nessuna diretta dell’incidente, ma la caduta alla Arrabbiata ha avuto un esito piuttosto serio. Il responso medico infatti parla di frattura di tibia e perone della gamba destra! Non solo round al Mugello concluso, ma anche tripletta in archivio per il povero Rins: decisamente impossibile vederlo tra sette giorni al Sachsenring, così come tra due settimane ad Assen. Discorso rinviato (forse) a dopo la pausa estiva.

Rins-LCR, la nota

La conferma ufficiale arriva dalla squadra di Lucio Cecchinello, che ha ufficializzato la lesione del suo pilota di punta. “Alex Rins ha accusato la lesione di tibia e perone” si legge nel breve comunicato LCR Honda. Lo spagnolo verrà operato a breve, anzi già oggi. “Si sottoporrà ad un primo intervento oggi pomeriggio all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. I dottori applicheranno un fissatore esterno per stabilizzare la gamba destra e ridurre così l’infiammazione. Rimarrà sotto osservazione e, una volta a posto, tornerà in Spagna per l’intervento finale.”

Honda ne perde un altro

Sono passate meno di 24 ore dal forfait di Joan Mir, che ha preferito fermarsi a causa di una lesione ad un dito di una mano (il comunicato). Nella MotoGP Sprint odierna Honda perde un altro dei suoi piloti. Proprio quello capace di vincere ad Austin, ed al quale la casa dell’Ala Dorata aveva negato la prova del telaio KALEX fino a nuovo ordine… Ora la situazione si complica notevolmente per Alex Rins, che deve fare i conti con una lesione non da poco. I tempi di recupero sono inevitabilmente lunghi, forse lo rivedremo dopo la pausa estiva che segue il GP dei Paesi Bassi. Possiamo però solamente ipotizzarlo, le conferme arriveranno in seguito solo da Honda. Periodo davvero duro per la coppia ex Suzuki…

Foto: Valter Magatti