MotoGP, scontro Bagnaia-Marquez: Ducati chiede sanzioni

Francesco Bagnaia firma la pole position nelle qualifiche MotoGP al Mugello e fissa il nuovo record del circuito toscano in 1’44″855. Non mancano le scintille nella Q2 con il campione in carica della Ducati che stavolta diventa una furia contro Marc Marquez. Ancora una volta il fuoriclasse della Honda, secondo in griglia di partenza, viene accusato di seguire la scia del numero #1 ostacolando un suo giro cronometrato.

Marc Marquez, con la sua strategia di destabilizzare gli avversari sfruttandoli a proprio vantaggio appena riesce a prendere la loro scia, comincia a dare fastidio in casa Ducati. I vertici del team hanno la sensazione che Pecco Bagnaia sia ogni volta il bersaglio favorito dal pilota Honda. Sembra logico, dato che il più veloce e lo ha dimostrato ancora una volta al termine del sabato al Mugello, dove ha conquistato la pole position… Davanti all’otto volte iridato che anche stavolta non lo ha mollato di un centimetro.

Scintille nelle qualifiche al Mugello

Il #93 è uscito dalla pit lane per entrare in pista proprio nel campo visivo di Bagnaia che stava partendo per un giro veloce. Quando si sono incrociati (inevitabilmente) in pista, il pilota piemontese ha espresso gesti inequivocabili nei confronti del rivale che ha gesticolato ripetutamente il ‘no’ con il dito. Paolo Ciabatti ha espresso la sua versione dei fatti al termine delle qualifiche MotoGP. “Mi sembra che Marc Marquez abbia palesemente ostacolato Pecco. L’ha visto uscire dalla corsia box e lentamente ha preso il suo giro. Ha fatto perdere la concentrazione a Pecco. Spero che i commissari decidano qualcosa altrimenti non capiremmo a cosa servono le regole“.

L’alfiere della Repsol Honda offre un’altra visione dell’evento. “Al via volevo seguire Bezzecchi, ma è uscito molto velocemente e l’ho perso subito. Per caso ho tagliato il giro di Bagnaia e sono andato largo pensando che avrebbe fatto il suo giro più veloce, invece si è fermato. In quel momento ho pensato ‘grazie’ e ho provato a seguirlo“. Ancora una volta Marc Marquez fa strategia psicologica, consapevole di non avere altro modo per piazzarsi in prima fila con una RC213V non al meglio. D’altronde il suo comportamento non può essere sanzionato dal regolamento.

Foto: MotoGP.com