MotoGP Mugello, Warm Up: Marco Bezzecchi affila le armi

Ieri non è riuscito a scalzare Francesco Bagnaia, oggi Marco Bezzecchi sicuramente ci riproverà. Intanto comincia dal primo tempo del warm up, giusto per “scaldarsi” in vista della gara lunga odierna sul tracciato del Mugello. Sarà di nuovo un monopolio totalmente rosso o si inserirà qualcun altro? Conviene tenere d’occhio sia Marc Marquez che Brad Binder (ieri a 366,1 km/h, nuovo record assoluto di velocità di punta!), i primi “non Ducati” che appaiono in grado di disturbare l’armata di Borgo Panigale. Appuntamento alle 14:00 per saperne di più, intanto ecco i tempi del warm up.

MotoGP Mugello, il “riscaldamento”

Confermiamo una seconda assenza in casa Honda. Dopo il ritiro prematuro di Joan Mir, anche Alex Rins è KO e per un guaio piuttosto serio. Il pilota LCR ieri è caduto in gara, una scivolata che poteva apparire innocua, ma dopo la carambola nella ghiaia s’è visto lo spagnolo chiedere aiuto ai commissari indicando la gamba destra. Il responso è stato frattura di tibia e perone, una prima operazione è già stata compiuta al Carreggi di Firenze. Il suo profilo social è stato invaso di messaggi anche di piloti del Motomondiale o di altri campionati, date un’occhiata.

Si riparte dalla Sprint di ieri con tanti piloti che certamente punteranno al riscatto. Come Alex Marquez e Brad Binder, protagonisti di un contatto che ha segnato la fine della gara del primo e la sanzione del secondo. Un Long Lap che ha lasciato perplessi entrambi i piloti! Oggi poi il pilota Gresini non scatterà 3°, ma perde tre caselle per la sanzione post Le Mans. Di sicuro poi il pilota KTM cercherà di essere protagonista: la competitività non manca, e non solo per il nuovo record di velocità assoluta! Vedremo poi se Marc Marquez riuscirà a dire la sua, insidiando maggiormente un’armata Ducati che mira a ripetere il dominio mostrato ieri nella Sprint.

Warm Up, la classifica

Foto: Valter Magatti