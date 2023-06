Commissari di nuovo protagonisti al GP d’Italia. Brad Binder infatti non nasconde la frustrazione per il Long Lap assegnatogli dopo il contatto con Alex Marquez nelle prime curve della MotoGP Sprint al Mugello. Il pilota Gresini Ducati ha avuto la peggio, finendo nella ghiaia della San Donato, mentre l’alfiere KTM s’è visto comminare appunto la citata sanzione. Visioni opposte dei due piloti, ma senza accusarsi a vicenda, indicando i contatti come cose che succedono in gara. Anzi, pure Marquez, che ha avuto la peggio, si dice contrario alla penalità assegnata al collega!

Binder amaro: “Mi hanno derubato”

“Stavo entrando in curva 1 e ho sentito un colpo.” Così Brad Binder ha spiegato il contatto che ha provocato la caduta di Alex Marquez all’inizio della Sprint al Mugello. “[Marquez] era andato largo e stava rientrando, mentre io ho tenuto la mia traiettoria” ha detto a motogp.com. “È stata una brutta decisione: mi hanno derubato di alcuni punti, non meritavo la sanzione.” Brad Binder quindi non nasconde la disapprovazione per la decisione degli Stewards nei suoi confronti, paragonandola a quanto già successo in Argentina. In quell’occasione era stato lui ad avere la peggio… “Per me è stato un errore. Alla fine i contatti non sono giusti ma succedono, fanno parte delle gare” ha concluso Brad Binder. Con la vittoria di Bagnaia però ha perso parecchi punti in classifica generale, scendendo in P4 a -25 dal capoclassifica mondiale.

Marquez bacchetta i MotoGP Stewards

Cosa pensa, giusta la sanzione a Brad Binder? “No!” Alex Marquez risponde nettamente ai microfoni di DAZN España. Ha avuto la peggio nella MotoGP Sprint al Mugello, ma non accusa il pilota KTM né si mostra favorevole a quanto successo in seguito, anche per alcuni episodi simili già avvenuti. Non manca poi una nuova frecciatina agli Stewards: “Hanno dimostrato di nuovo che non hanno un’idea chiara e che fanno quello che capita al momento.” Il pilota Gresini però chiude ancora con uno zero, un vero peccato dopo la terza casella in griglia agguantata alla fine della Q2. Domani perderà tre caselle, vista la sanzione comminatagli dopo il GP di Francia (anche questa ancora da digerire), ma è pronto a dire la sua.

Foto: motogp.com