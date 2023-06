MotoGP: Marco Bezzecchi “Bagnaia? Ho cercato di prenderlo”

Un sabato a due facce per Marco Bezzecchi. Il pilota VR46 infatti non è davvero soddisfatto del settimo posto in qualifica, anche se ha ampiamente rimediato nella MotoGP Sprint al Mugello. Possiamo immaginare come volesse un’altra vittoria, ma il secondo posto è comunque un’altra dimostrazione del periodo che sta vivendo. Il miglior esordiente 2022 ha fatto un passo avanti notevole ed è ormai pronto per insidiare l’amico e compagno di marca Francesco Bagnaia, campione in carica e quindi maggiore avversario di questa MotoGP 2023. L’attacco non è riuscito, ma vedremo se nella gara lunga di domenica riuscirà a “rimediare”. L’ha fatto a Le Mans, perché non provarci in casa al Mugello? Alla fine ha solamente 4 punti di ritardo dal capoclassifica…

Bezzecchi, altra conferma

“Non sono stato così veloce come mi aspettavo in qualifica.” Anzi, Bezzecchi era arrabbiato per il piazzamento finale. “Il 7° posto non era quello che volevo” ha ammesso il pilota VR46. Ma ha cercato di non sconcentrarsi, pensando solo a come disputare la miglior gara possibile. “Sapevo di avere un buon passo, la partenza è stata l’aspetto chiave” ha sottolineato Bezzecchi a motogp.com alla fine della Sprint. Non sono mancate parecchie gocce di pioggia all’inizio della corsa, pur non abbastanza da portare al cambio moto. Ma non era una situazione semplice, anche se Bezzecchi l’ha sfruttata al meglio. “Per me è stato semplice prendere un riferimento e risalire” ha ammesso. Ha avuto una brevissima battaglia con Miller, Marini e poi Martin, portandosi in seconda posizione.

Bagnaia, l’avversario è “in casa”

Davanti a lui era rimasto solo Bagnaia, ma il suo passo oggi non era sufficiente. “Ho cercato di prenderlo, ma era un po’ più veloce. Ero vicino, ma non abbastanza, nemmeno con la scia” ha infatti sottolineato Bezzecchi. Chiude così secondo alla bandiera a scacchi: magari con un pizzico di amaro, ma stiamo parlando di un pilota appena al secondo anno in MotoGP! E per domani? Bezzecchi invita a non sottovalutare il meteo, ma stiamo parlando di un pilota in rapidissima crescita in classe regina. E che si pone già come uno dei grandi avversari di Bagnaia! Anche oggi è arrivato a tre decimi dal campione in carica, in condizioni non proprio semplici… Scontato dire che si pone già come uno dei maggiori candidati per il “colpaccio” di domenica al Mugello. Sarebbe il gioiello della corona per la ‘giovane’ carriera di Bezzecchi in top class.

