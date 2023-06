MotoGP, Marc Marquez perplesso: “Non concordo con Bagnaia”

Giornata piuttosto movimentata per Marc Marquez. Prima le “scintille” con Francesco Bagnaia durante le qualifiche, poi la MotoGP Sprint. Probabilmente è l’unico a non essere rimasto così sorpreso dal risultato finale della gara breve disputata al Mugello. Da un pilota scattato dalla seconda casella in griglia forse ci si aspettava qualcosa di più, ma Marquez ammette gli attuali limiti. Il contatto con Miller non l’ha davvero aiutato, all’anteriore il feeling non è esattamente quello sperato: piuttosto che rovinare tutto si è “adattato” alla situazione, portando a casa qualche punto. Sarà in grado di lottare per le posizioni di vertice nella gara lunga di domani? Come ha detto Alberto Puig prima della Sprint, “Chi lo sa? Aspettiamoci di tutto.”

Le qualifiche

La notizia della Q2 in effetti è stato il “duello a distanza” tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Anzi, soprattutto per il vistoso gesticolare del campione in carica, che non ha particolarmente gradito la presenza dell’alfiere Honda. Non ha poi voluto spiegare la situazione, trincerandosi dietro ad una sorta di variante di un “No comment”. “Sono stanco di spiegare quello che dico” ha dichiarato Bagnaia, evitando quindi di fornire la sua versione dei fatti. Marc Marquez invece si è detto perplesso della reazione del ducatista: “Ho riguardato le immagini. Alla fine delle qualifiche ho detto che non capivo e che non ero d’accordo con Bagnaia, e lo confermo.” L’alfiere Honda fornisce la sua versione: “Alla curva 1 era lontanissimo! All’uscita dal box poi sono andato largo per lasciarlo passare… Non volevo seguirlo.” Marquez però ha poi deciso di cambiare tattica: “Quando s’è agitato ho visto che c’era l’occasione per seguirlo.” Arriva così la seconda casella in griglia.

Marquez non è sorpreso

Purtroppo per lui non gli giova particolarmente nella successiva Sprint, disputata qualche ora dopo. Ha perso qualche posizione dopo poche curve e non è più riuscito a recuperare. “In gara siamo tornati nella nostra posizione attuale” ha ammesso Marc Marquez a gara conclusa. La settima posizione al traguardo non è davvero soddisfacente, ma l’alfiere Honda cerca di guardare il lato positivo. “Stiamo lavorando per migliorare costantemente, per riuscire a fare i tempi da soli e per essere in grado di lottare per le posizioni di vertice.” Cosa che è apparsa difficile da concretizzare anche per uno come Marc Marquez al Mugello, come ha ammesso lo stesso pluricampione MotoGP. Riuscirà a dire la sua nella gara lunga, aggiungendo così un po’ di pepe al dominio Ducati? Certamente il #93 di Cervera ci proverà, vedremo se il binomio riuscirà a dire la sua.

Foto: