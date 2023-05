Valentino Rossi sta diventando realmente un ottimo pilota di auto? Se lo chiedono in tanti. I risultati sono eloquenti ma i detrattori tendono a minimizzarli. Ieri si è classificato secondo dietro a Ricardo Feller e Mattia Drudi, un nome noto tra gli appassionati del GT, da anni pilota ufficiale Audi ed impegnato anche nel DTM.

“Sicuramente è stato un weekend molto molto positivo per noi con due ottimi risultati – commenta Mattia Drudi – soprattutto gara-2 con la vittoria. Quest’anno abbiamo un pacchetto veramente competitivo ed iniziare così ripaga gli sforzi fatti dal team fino ad ora”.

Valentino ha iniziato ad andare forte anche in auto?

“Valentino Rossi secondo me ha fatto un grosso step in avanti dall’anno scorso. L’esperienza accumulata nel 2022 sicuramente lo aiuta tanto e probabilmente la guida della M4 si adatta di più alle sue caratteristiche”.

Cosa si prova ad essere sul podio con Valentino Rossi?

“Avevo già avuto l’onore di condividere il podio con Vale nel 2019 alla 12 ore di Abu Dhabi dove lui finì terzo ed io secondo. È sempre bello condividere un podio con lui”.

La sua presenza è un valore aggiunto per il Fanatec GT World Challenge?

“E’ certamente una cosa positiva per tutti. C’è stato un aumento notevole di interesse per il campionato e le tribune sono sempre più piene. È più appagante correre con più fans sugli spalti ed in un campionato con sempre più seguito”.

Foto Gt World Challenge