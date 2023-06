MotoGP, Bagnaia e Ducati possono sognare: “Ci siamo presi tutto”

Francesco Bagnaia conquista il Mugello e ribadisce di essere il grande favorito per la vittoria del titolo MotoGP, anche nella stagione 2023. Il pilota Ducati trionfa davanti a 78mila tifosi, il doppio rispetto ad un anno fa, 135.670 nel weekend toscano, che hanno reso indimenticabile questo Gran Premio. Adesso guida la classifica iridata con 131 punti, seguito da Marco Bezzecchi a 110 e Jorge Marti a quota 107.

La stra-vittoria di Bagnaia

Vittoria numero 14 in classe regina per il pilota piemontese, che raggiunge Andrea Dovizioso quanto a successi con la Desmosedici. “È uno dei giorni più emozionanti della mia carriera. Non so se per tutti è così, ma quando corro in Italia io mi sento in missione. Mi piace questa sensazione di correre davanti al mio pubblico, sentire il calore mi porta restituire loro qualcosa indietro. E i risultati sono il modo migliore. Dopo un weekend così, sento che la mia missione è completata“.

Il buon giorno si era visto dal sabato, quando nelle qualifiche ha frantumato il record del Mugello, dopo essersi smarcato dalla pressione di Marc Marquez. Ha dominato la Sprint Race e nella gara domenicale ha dominato dal primo all’ultimo dei 23 giri, nonostante lo scatto bruciante della Ktm di Jack Miller, che ha resistito solo per un paio di curve. A tentare di stargli incollato ci ha provato Jorge Martin, che montava la gomma soft, contro la media posteriore di Francesco Bagnaia. Nulla da fare, questo ragazzo risulta imprendibile con questa Ducati.

I sassolini nella scarpa…

L’unica speranza per gli avversari (e i detrattori) è sperare che commetta un errore, ma stavolta Pecco è un uragano. “Puoi essere criticato per qualsiasi cosa sui social, ma quando vedi qualcosa come quello che abbiamo visto oggi, questa è la cosa più importante per noi. Perché siamo piloti, ma siamo anche persone“. Non si riferiva solo alle critiche piovutegli addosso dopo le dichiarazioni di Le Mans, in cui ipotizzava un gap più netto fra team privati e satelliti. “No, è così da anni, quando sei in cima tutti sono contenti. Quando sei dietro, tutti iniziano a parlare male. Ma questo non vale solo per me, vale per tutti. Come ho detto, anche noi siamo umani“. Da internet al Mugello… tutto cambia. “La realtà è il modo migliore per vedere l’amore delle persone. Quello che ho visto oggi è tra le cose migliori che abbia mai visto. È stato molto emozionante per me“.

Ducati punta al bis mondiale

Fatti i dovuti scongiuri, Francesco Bagnaia s’invola verso il suo terzo titolo mondiale, il secondo in MotoGP. Sta per aprirsi quel ciclo vincente pronosticato l’anno scorso dopo il successo a Valencia. “Ci siamo presi tutto“, ha commentato Claudio Domenicali, a.d. Ducati Corse, a ‘La Gazzetta dello Sport’. “È partito con una cattiveria che ha fatto la differenza“, senza lasciare scampo ai suoi rivali, imprendibile per chiunque, dominatore in patria. Il Mondiale è ancora lungo, tutto può sempre succedere, “ma Pecco è dal test in Portogallo che ha dimostrato di essere il più veloce. Poi a volte sbaglia… alla Pecco, ma anche quando accade è quasi sempre lì davanti“.

