Moto3, Yamanaka e PrustelGP ricordano Dupasquier al Mugello

Il Gran Premio d’Italia 2021 è stato l’ultimo evento mondiale di Jason Dupasquier. Durante le prove il giovane pilota svizzero rimane coinvolto in un gravissimo incidente che si rivelerà fatale. Due anni dopo il Mugello è nuovamente tappa del Motomondiale ed il ricordo del 20enne pilota di Bulle è sempre vivo, soprattutto per un pilota ed un team. Ryusei Yamanaka non dimentica il suo allora compagno di squadra, stesso discorso per PrustelGP, la squadra di Dupasquier due anni fa. Com’è avvenuto anche in questo GP italiano appena concluso.

Doppio zero

Lo scorso 30 maggio era il giorno esatto in cui avvenne l’incidente fatale. Quest’anno il round al Mugello s’è svolto una decina di giorni dopo, ma il posto è lo stesso. “È sempre con noi e vigila sul nostro mondo” è il pensiero comparso in questi giorni sui profili ufficiali della squadra tedesca, mostrando il numero #50 di Dupasquier presente sulle CFMOTO di Joel Kelso e Xavi Artigas. Un Gran Premio d’Italia molto difficile per la squadra guidata da Florian Prustel: incidente con un altro pilota subito al via per Artigas, Kelso invece cade nel tentativo di rimonta dopo la sanzione.

Casco speciale

Come detto, Yamanaka era il compagno di squadra di Dupasquier nel 2021. Il giovane pilota giapponese non dimentica sempre il piccolo gesto per ricordarlo, questo round al Mugello non è stato differente. “Casco speciale per il GP d’Italia. Gareggerò insieme a te, Jason Dupasquier” ha scritto Yamanaka sui suoi social, mostrando le immagini. “Ryusei, oggi Jason corre con te” è stato poi il dolce pensiero di Aspar Team con una foto del casco del suo pilota prima del via. In questa occasione Yamanaka, che ha accusato molto i giochi di scie, ha completato il GP in 15^ posizione.

Foto: Social-Ryusei Yamanaka