MotoGP, Alex Marquez: “Non me l’aspettavo in quel punto”

Sembrava che Alex Marquez fosse finalmente alla svolta. Dopo la caduta nella Sprint per il contatto con Binder, il pilota Gresini si stava comportando decisamente bene: aveva attaccato e risposto ai sorpassi, insomma era sulla strada giusta per agguantare il podio nel GP Mugello, gara di casa del suo team. Ma ecco l’imprevisto, un incidente ad appena 9 giri dalla fine che infrange le sue speranze e lo lascia con un doppio zero, su una pista sulla quale s’era dimostrato piuttosto competitivo. Marquez non vuole pensarci troppo, testa alla Germania: sarà finalmente la volta buona?

“Bebè a bordo”

Pensare che il pilota di Cervera aveva cercato un altro modo, stavolta più ironico, per scacciare il malocchio. Sul posteriore della sua Ducati infatti era comparsa la scritta “Bebè a bordo”. No, niente bimbo in arrivo: Alex Marquez aveva solo sdrammatizzato dopo il terzo incidente per un contatto con un altro pilota. Ieri era stato Binder, a dirla tutta anche oggi ha rischiato un pasticcio simile in alcune occasioni, ma senza conseguenze. Per Marquez quindi nessun incidente al via, né nelle tornate successive: la gara è iniziata regolarmente ed anzi l’alfiere di casa Gresini s’è reso subito protagonista della battaglia per la zona podio. Diciamo anche che in precedenza aveva rischiato grosso, arrivando a tutta velocità alla San Donato. “Per fortuna [Marc Marquez e Marini] si sono aperti e sono passato” ha ammesso il 27enne di Cervera, come riportano i soci di Motosan. “Ho frenato presto, ma hanno fatto un movimento strano e, col vento, sono rimasto risucchiato alla scia.” Per fortuna tutto bene, tranne un lieve contatto non proprio apprezzato da Miller.

VIDEO Alex Marquez, la strana mossa al Mugello

Marquez ammette: “Non lì”

Inizialmente erano prevalentemente in cinque, poi sono rimasti lui, il fratello Marc e Luca Marini. Fino alla scivolata del #93, che ha lasciato quindi un acceso duello per il terzo posto. Alex Marquez sembrava averlo ormai in pugno, ma il “malocchio” è tornato ed ecco l’errore con scivolata nella ghiaia della curva Luco. In effetti sembrava il fine settimana giusto per ripartire, il passo in pista s’è visto. Purtroppo però è finita anzitempo. “Stavo andando bene fino a quel momento” ha spiegato Marquez. “Stavo un po’ soffrendo con la gomma anteriore, mi aspettavo di perderla in ogni punto, ma non lì.” Sembrano proprio le ultime parole famose… “Sono andato un po’ oltre la linea, dove c’è una piccola buca, e lì ho perso l’anteriore.” Alex Marquez fa anche un piccolo mea culpa: “Forse avrei dovuto pensare che oggi dovevo fermarmi e fare la top 5. Ma era un podio, quindi ho lottato.”

La caduta di Marc

Una domenica da dimenticare per la famiglia Marquez, visto che ad inizio gara anche il maggiore era finito nella ghiaia. Il pilota Gresini sa bene la situazione del fratello e non è troppo sorpreso. “Una caduta un po’ strana, ma con quello che ha, per dirla in qualche modo, c’era da aspettarselo. Non sa accontentarsi e la Honda non perdona” è il commento di Alex Marquez. Non c’è molto tempo però per pensare, tra pochi giorni si va in Germania per il GP al Sachsenring. “Meglio così per entrambi” ha dichiarato Marquez jr, intenzionato ad interrompere una volta per tutte il periodo negativo. Dall’Argentina, dove s’è preso pole e podio, ha ottenuto solo un 8° posto nella gara lunga in Spagna, che mal bilancia tutti gli altri zeri. Serve prontamente la scossa.

Foto: motogp.com