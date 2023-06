MotoGP, Raul Fernandez in difficoltà “Ho vomitato nel casco”

È stato un altro weekend piuttosto complesso per RNF Aprilia. Raul Fernandez, come il compagno di box, era convalescente da un guaio fisico, anche se di ben altra natura. Sembrava però la situazione stesse migliorando nel corso del fine settimana italiano, invece sabato ecco due cadute, oggi le difficoltà nella gara lunga. Nel GP Mugello odierno infatti Raul Fernandez, che stava cercando di risalire, ha dovuto fare i conti con un malessere fisico che è andato costantemente peggiorando. Fernandez ha provato a stringere i denti ed alla fine compare nella classifica finale in 17^ posizione, ma ha addirittura vomitato nel suo casco!

Rientro difficile

Ricordiamo, il pilota RNF Aprilia aveva saltato il GP a Le Mans a causa dell’intervento al braccio per sindrome compartimentale. Anzi, una “versione peggiore” del solito, tanto da richiedere un recupero più lungo del solito, ma eccolo nuovamente in azione per l’evento al Mugello. Il braccio ha finalmente risposto bene, il pilota spagnolo nel era decisamente soddisfatto, ma le difficoltà si sono presentate molto presto. Raul Fernandez arrivava da una leggera influenza, si sono aggiunte due brutte cadute nella giornata di sabato. In un circuito come quello del Mugello, gli impatti si rivelano sempre piuttosto importanti… Sta di fatto però che Fernandez ha sofferto molto in un tracciato così fisico come quello appunto dell’impianto toscano visitato in questi giorni.

Fernandez: “Mi sono sentito male”

“Giorno dopo giorno mi sentivo sempre meglio” ha dichiarato il #25 a gara conclusa. “Oggi però, dopo l’incidente di ieri, mi sono sentito piuttosto male in gara.” Non sa spiegarsi il perché, forse le cadute? All’inizio non aveva accusato nessun problema: Raul Fernandez era scattato regolarmente ed aveva fatto la sua bella corsa con Oliveira e Vinales, avvicinandosi piano piano ad Espargaro. A circa metà gara la situazione precipita. “Mi sono sentito male, ma ho cercato comunque di spingere” ha spiegato Fernandez. “Ad un certo punto però ho vomitato nel casco. Ho cercato di finire la gara, ma non avevo più forza.” Compare comunque nella classifica finale, pur fuori dai punti. “Se non sei al 100% non riesci a correre in MotoGP” ha ammesso Fernandez, che guarda già al Sachsenring. Si corre tra pochi giorni, il #25 punta a riscattarsi immediatamente.

“Ha battuto la testa”

Chiaramente c’è amarezza in RNF Aprilia, che pure non si aspettava troppo da due piloti fisicamente in difficoltà. Oliveira oggi è scivolato, Fernandez ha dovuto concludere il qualche modo per il citato malessere in gara. “Raul si sentiva bene col braccio, era anche veloce nella prima giornata” ha sottolineato il team manager Wilco Zeelenberg. I problemi però arrivano presto. “Ha avuto due grandi incidenti nel secondo giorno e ha battuto la testa” ha ammesso l’ex pilota. “In gara poi ha fatto fatica, non era a posto e ha anche vomitato.” Un fine settimana fin troppo complesso per Fernandez, ma in RNF si guarda avanti: come detto, tocca alla tappa in Germania tra pochi giorni.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team