-23 giri:

Il pre-gara del GP d’Italia

14:00 – Sta per prendere il via il giro di ricognizione. Le temperature dell’asfalto superano i 43°C.

13:57 – Saranno 23 i giri da completare prima della bandiera a scacchi. Le Frecce Tricolori hanno offerto il consueto spettacolo nei cieli, adesso tocca ai nostri beniamini ripetersi sull’asfalto del Mugello.

13:55 – Luca Marini sta stringendo i denti nonostante l’infortunio alla mano. “Abbiamo trovato un buon compromesso con il guanto e ho preso degli antidolorifici più forti. Ma non ho molto margine di manovra: un giro va bene, ho difficoltà sulla distanza di gara. Ho dato il massimo nelle qualifiche perché sapevo che la posizione di partenza era cruciale. A dire il vero, non ho molte frecce per il mio arco”.

13:51 – Pecco Bagnaia poleman in griglia: “Fa caldo, è una bella giornata e secondo me sarà una bella lotta. Girerò con la media al posteriore per il finale di gara…“. Marc Marquez ha scelto la soft al posteriore per provare a guadagnare subito terreno sul rivale della Ducati.

13:49 – La classifica piloti MotoGP vede Bagnaia al comando con 106 punti, seguito da Bezzecchi a 102, Martin a 87, Binder 81 e Zarco a 72 punti.

13:44 – Per il campione francese Fabio Quartararo si prospetta un altro weekend in salita. Il pilota Yamaha ieri ha chiuso 10° la gara sprint senza ottenere punti in classifica. “Le curve 8 e 9 sono state un po’ difficili. Avevo una sensazione troppo brutta lì per rischiare, ho fatto il meglio che potevo. È quello che è e va bene, o almeno accettabile“. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ha confermato che chiuderà i rapporti con il suo manager Eric Mahè e creerà una sua agenzia per prendere il controllo della sua carriera sportiva .

Il riepilogo del sabato al Mugello

Il GP d’Italia sta per prendere il via sul circuito del Mugello, dopo lo stradominio Ducati nella gara sprint di ieri. Francesco Bagnaia si è aggiudicato il gradino più alto del podio davanti a Marco Bezzecchi del team Mooney VR46 e a Jorge Martin del team Pramac, seguiti da Johann Zarco e Luca Marini. Il campione di MotoGP in carica scatterà dalla pole position insieme ai fratelli Marc e Alex Marquez, con il fuoriclasse della Honda che ha fatto innervosire non poco il piemontese durante la Q2.

Partiranno dalla seconda fila Luca Marini, Jack Miller (6° nella Sprint Race) e Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi occuperà la settima piazza in griglia. Il pilota romagnolo del team di Valentino Rossi, presente ai box in questo weekend, si riconferma come il vero antagonista di Bagnaia e oggi sarà chiamato ad una conferma che lo proietterebbe tra i big della MotoGP. In ottava posizione di partenza troviamo l’Aprilia di Aleix Espargaro, alle prese con un infortunio alla caviglia che venerdì gli ha dato qualche grattacapo. Completa la terza fila Johann Zarco.

Enea Bastianini, che disputa finalmente il suo primo Gran Premio completo dopo l’infortunio di Portimao, scatterà 12°, ma non sembra avere ancora il giusto smalto per puntare in alto. “Sto puntando alla top 10. Ho lavorato sodo fisicamente su me stesso nelle ultime settimane per essere ragionevolmente in forma dopo lo stop. Ma sicuramente non sono ancora al 100%”, ha ammesso il pilota del team Ducati factory. “Mi manca ancora un po’ di autostima e fiducia in me stesso”. Saranno assenti i due piloti Honda, Joan Mir e Alex Rins, uno alle prese con la frattura del mignolo, l’altro con la doppia frattura di tibia e perone.

Foto: MotoGP.com