La situazione di Marc Marquez in Honda è molto complicata. L’otto volte campione del mondo è decisamente frustrato per il fatto di non avere a disposizione una moto vincente. Con la RC213V deve guidare sempre al limite e rischia spesso delle cadute. Nonostante l’impegno di HRC, è tanta la frustrazione.

Il pilota spagnolo sta cercando di essere un buon uomo squadra e continua a dichiarare di credere ciecamente nella Honda, la casa più vincente nella storia del motociclismo. Ma si aspetta passi avanti significativi, altrimenti dovrà inevitabilmente considerare l’idea di andarsene al termine del 2024, anno nel quale scadrà il suo contratto.

MotoGP, Honda non può perdere Marquez

Koji Watanabe, presidente HRC, ha dichiarato di non avere il timore di poter perdere Marquez. Il sogno è quello di continuare con lui, però rispetteranno qualsiasi sua decisione. È chiaro che Honda non possa permettersi di farsi scaricare dallo spagnolo, che in questi anni è stato l’unico a fare risultati di rilievo. Sarebbe una perdita enorme.

A Tokio devono rimboccarsi le maniche per consegnargli una RC213V competitiva. I prossimi mesi possono essere decisivi. Marc valuterà se rimanere con l’attuale team rappresenti la soluzione migliore per vincere titoli o se sia il caso di cercare una nuova sfida.

Marc e l’ipotesi Ducati: risponde Dovizioso

Oggi l’opzione migliore per vincere in MotoGP è la Ducati, che però non sembra essere interessata al suo ingaggio. Jorge Lorenzo si è detto sicuro che Marquez salirà sulla Desmosedici GP, ma è arrivata la smentita netta dell’amministratore delegato Claudio Domenicali. La casa di Borgo Panigale è felice del percorso intrapreso con i piloti giovani sui quali ha puntato in questi anni e non pensa a un grosso investimento su Marc.

Andrea Dovizioso, presente al Mugello per la sua nomina come Leggenda MotoGP, è stato interpellato sull’argomento ed è stato lapidario: “È impossibile – ha detto al sito ufficiale del campionato – perché Ducati non ha bisogno di lui in questo momento. Credo che l’unica soluzione sia andare con un altro marchio“. Un altro marchio che potrebbe essere KTM, legata a Red Bull proprio come il pilota e bisognosa di un top rider per vincere. Sembra lo scenario più probabile.

Foto: Honda Racing