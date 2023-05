Il campionato MotoGP vive la sua prima breve pausa in attesa del Mugello, Ducati intanto prova a pensare al futuro e al nuovo “caso” Marco Bezzecchi. La Casa emiliana da alcuni anni ha intrapreso la nuova filosofia di puntare sui giovani, dopo aver investito tanto e ottenuto poco con Jorge Lorenzo. Quando poi i risultati iniziarono ad arrivare aveva già trovato un accordo con la Honda, che si sarebbe rivelato il porto finale del campione maiorchino.

La corazzata Ducati

In un’intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP, Jorge Lorenzo passa in rassegna ancora una volta l’ipotesi Marc Marquez in Ducati. Un pensiero controcorrente quello del pentacampione, dal momento che dal 2025 dovrebbero esserci solo sei Desmosedici in griglia e non più otto come oggi. Inoltre a Borgo Panigale vincono anche senza nomi di prestigio: Francesco Bagnaia è campione in carica e leader del campionato 2023, alle sue spalle il giovane Bezzecchi che ora spinge per un posto nel team factory.

Enea Bastianini ancora deve dimostrare, a causa dell’infortunio, il suo talento con la Ducati GP23, Jorge Martin resta un asso nella manica… “Jorge Martín o Enea Bastianini vinceranno il titolo mondiale, credo con la Ducati“, ha pronosticato Lorenzo. “Bastianini mi piace, deve migliorare la partenza e i primi giri, e le qualifiche, ma è un animale da corsa“.

Il destino di Marc Marquez

Presto diventerà un tema caldo quello di Marc Marquez, specie se non riuscirà a trovare la strada della vittoria con la RC213V. Il suo contratto è in scadenza alla fine del prossimo anno, circolano tanti dubbi sul suo destino, ma per Jorge Lorenzo sembra quasi certo il suo passaggio in rosso. “Correrà in Ducati. Per un’offerta di cui non sarà molto contento ma che accetterà“, ha concluso l’ex pilota MotoGP. “Dopo tre, quattro anni senza vittorie, la sua direzione sarà quella di vincere ancora. Avrà 31 o 32 anni e non tutti i piloti sono forti, ma ovviamente Marc Marquez è Marc Marquez“.

Foto: MotoGP.com