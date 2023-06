MotoGP, Marc Marquez in Ducati: il caso è ufficialmente chiuso

La settimana del Mugello ha preso il via e Ducati arriverà al sesto round del campionato MotoGP 2023 da padrona assoluta in classifica. Francesco Bagnaia è davanti con 94 punti, seguito da Marco Bezzecchi a quota 93. Quattro vittorie nelle prime cinque gare e il circuito toscano è sulla carta favorevole allo strapotere dei motori delle Desmosedici. In questo momento niente può scalfire il predominio di Borgo Panigale, neppure le recenti voci di mercato prive di fondamento.

Il momento d’oro della Ducati

Claudio Domenicali, a.d. di Ducati Corse, non può che essere entusiasta di questo momento storico, sia in pista che per i risultati aziendali. “Davvero un bel momento, le aziende sono fatte di cicli – ha detto a Sky Sport -. Sia dal punto di vista commerciale che sportivo, non avevamo mai vinto MotoGP e Superbike insieme. Quest’anno abbiamo iniziato altrettanto bene, benissimo in Superbike, abbiamo tante moto davanti in classe regina. Magari non abbiamo raccolto tutto quello che potevamo, però Pecco è in testa al Mondiale, Bezzecchi ad un punto, arriviamo al Mugello con delle belle carte per divertirci“.

Dominio assoluto in Superbike

Nello scorso fine settimana a San Marino, le Panigale V4R hanno girato in livrea gialla, ma per vedere le Desmosedici GP con la stessa colorazione dovremmo attendere settembre. “Rivedremo le Ducati di giallo a settembre per il Gran Premio di Misano, è il secondo colore ufficiale. Volevamo fare qualcosa di diverso, faremo delle moto commerciali e abbigliamento, è un’idea che abbiamo avuto insieme ad Aldo Drudi“.

Alvaro Bautista sembra avere monopolizzato il campionato SBK e Ducati potrebbe avviarsi verso un altro record mondiale. “Alvaro è una bella storia, aveva perso un Mondiale che sembrava già vinto e poi ha fatto due anni con un altro costruttore (Honda, ndr). Ci siamo ritrovati perché ci siamo sempre voluti bene, abbiamo capito entrambi che non avevamo fatto la scelta giusta ed è ritornato molto più maturo e capace di gestire le situazioni. Questo lo ha portato a vincere l’anno scorso e quest’anno ha una confidenza pazzesca con la moto, ha la capacità di aspettare e saper cogliere il momento giusto e sta portando a casa risultati straordinari“.

L’ipotesi Marc Marquez

Da giorni si fanno insistenti le voci su un possibile arrivo di Marc Marquez in Ducati, dopo le previsioni fatte da Jorge Lorenzo. Claudio Domenicali smentisce categoricamente questa ipotesi. “Penso che non sia la cosa giusta per noi, abbiamo un gruppo di piloti straordinari, Pecco è un talento pazzesco, sottostimato. Fa ancora alcuni sbagli e se non li avesse fatti saremmo qua a lamentarci che il campionato è monotono. Magari è una strategia per tenere in piedi lo spettacolo (ride, ndr). Non abbiamo solo Bagnaia, ma anche Enea, Jorge, altri giovani da fare crescere. Marc è un talento straordinario, non deve dimostrare nulla, sta andando fortissimo. Ma Ducati trae la sua forza dal lavoro con i propri piloti, con lo spirito di famiglia. I risultati ci stanno dando ragione e continueremo così“.

Foto: MotoGP.com