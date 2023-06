Moto3, Luca Lunetta “Che bello al Mugello, sono cresciuto tanto”

A referto una seconda occasione mondiale, stavolta in casa. Luca Lunetta ha appena chiuso il GP d’Italia, con tanta esperienza ma anche un intoppo. È stato infatti uno dei ragazzi sanzionati nella giornata di sabato, anche se il pilota #58 fa mea culpa per la retrocessione con Long Lap. Ma preferisce sottolineare quanto imparato dai compagni di squadra in MT Helmets-MSi, dall’amico Bertelle, da tutta la struttura che gli ha permesso di disputare la wild card. Ora il pensiero è di nuovo al JuniorGP, Lunetta è già pronto per mettere in pratica quanto appreso per essere ancora più protagonista. Abbiamo avuto modo di farci raccontare l’emozione del GP nell’autodromo toscano, la nostra intervista.

Luca Lunetta, com’è andata la tua wild card al Mugello?

Peccato per la sanzione, è stata l’unica cosa brutta… Ma è stata un’esperienza fantastica! Da quando me l’hanno comunicato al giro di pista a piedi, fino alla gara di domenica. È stata un’emozione incredibile e mi ha fatto benissimo a livello di esperienza, sono sicuro di essere cresciuto molto sia come pilota che come persona.

Com’è andata con il team?

La maggior parte dei meccanici era dal team AC Racing, ma ho lavorato anche con un capotecnico del team MT Helmets-MSi e devo dire che mi sono trovato benissimo. Pure col team manager Jordi Gatell, una persona meravigliosa, ma in generale con tutto lo staff, mi hanno aiutato tantissimo. Anche con Diogo Moreira e Syarifuddin Azman si è creato un ottimo rapporto, ci siamo confrontati ed aiutati molto durante le prove. Oltre a loro, anche con Matteo Bertelle: siamo molto amici, è andato veramente forte e mi ha dato una mano. In pista puoi imparare da qualunque pilota veloce in ogni momento: si cresce confrontandosi con i migliori.

Come hai accennato, ecco però la sanzione. Luca Lunetta, ci racconti cos’è successo?

Nelle Prove 3 ho fatto una cavolata. Erano tutti in gruppo, si sono fermati per aspettare l’ultima scia e cercare il passaggio in Q2. Sono entrato in pista con questo gruppo, ho visto tutti che si fermavano ed essendo un “rookie” ho pensato di fare come loro. Anche perché andare avanti da solo non mi avrebbe aiutato, avere un riferimento invece sì. È stata inesperienza e ho fatto un errore che poi mi ha pregiudicato la gara di domenica.

Non è stato il massimo partire così indietro…

Partire in mezzo al gruppo sarebbe stato molto diverso, ma coi se e con i ma non si va da nessuna parte. Poi però vedi anche piloti come Veijer, che mi è stato dietro per quasi tutte le prove, dopo le qualifiche era due posizioni davanti a me, ma con tutte le penalità si è trovato 17°. È partito quindi in mezzo al gruppo, ha fatto la gara con loro ed alla fine ha fatto 6° con un passo simile al mio. Lascia un po’ di amaro in bocca. C’è poi il rischio di perdere il gruppo e la scia se fai il minimo errore. Avevo comunque fatto una buona partenza, senza sbagliare, poi però ho dovuto scontare anche il Long Lap… Ho cercato di fare del mio meglio, ma il gruppo s’è spezzato e non sono più riuscito a recuperare.

Com’era l’atmosfera del Mugello quest’anno?

Bellissima! Ci avevo già corso negli due anni da pilota Rookies Cup, ma stavolta è stato molto più affascinante. Il pubblico era di più, le persone era molto cariche e la domenica, a fine gara, ho fatto il giro di rientro quasi fermo dentro la pista per guardarmi tutta la gente.

Luca Lunetta, nonostante la sanzione il bilancio è decisamente positivo, no?

Siamo abbastanza contenti di com’è andata. Peccato appunto per la penalità, ma alla fine è tutta esperienza che ci fa crescere.

Quanto ti aiuterà quindi in JuniorGP? Servirà magari a sistemare qualcosa in particolare?

Sicuramente mi aiuterà ad essere pronto subito, ovvero andare al 100% fin dal primo giro. Quando esci, già alla seconda curva bisogna essere al massimo! Quella è una cosa che ci è un po’ mancata e che bisogna imparare piano piano, ma facendo queste gare si cresce sempre di più e mi carica tantissimo per il prossimo evento.

Si riparte però ad inizio luglio, fino ad allora quali sono i programmi?

Sarò spettatore a Vallelunga! Non ci è capitata l’opportunità di fare la wild card, ma comunque meglio rimanere concentrati sulla Moto3 Junior. Dovremo poi sempre farci trovare pronti per qualunque occasione mondiale. Intanto però supporto il mio team, tutti i ragazzi di PreMoto3 e Moto3, cercando anche di dare loro qualche dritta. Mi piace aiutarli e lavorare con loro, scherzare insieme, dare loro una mano!

Foto: Valter Magatti