Moto3 Mugello, Prove 2: Azman che volo! Italia forza 4 in top 14

Nell’immagine si vede chiaramente il volo di sui s’è reso protagonista Syarifuddin Azman nei secondi finali di queste Prove 2 Moto3. Sembra non ci siano conseguenze serie, il rookie malese s’è allontanato poi sulle sue gambe, ma servirà comunque un controllo al Centro Medico. Guardando la classifica, quattro nostri portacolori si tengono nelle zone alte alla fine del venerdì al Mugello. Oltre a Romano Fenati, Stefano Nepa e Riccardo Rossi si aggiunge anche l’esordiente Filippo Farioli, che chiude nelle zone utili per la Q2 provvisoria. Domani servirà la conferma per tutt’e quattro, ma è comunque un’ottima partenza. Ecco intanto com’è andato il secondo turno di giornata al Mugello.

Moto3 Mugello, Prove 2

Si riparte da Deniz Oncu in bella evidenza nella sessione del mattino, con tre italiani provvisoriamente in top 14 (il resoconto). Ora però servono conferme, è un altro turno importante, anche se non ancora determinante, per continuare il lavoro in ottica gara ma anche per migliorarsi ancora. Soprattutto perché potrebbe arrivare la pioggia nella giornara di sabato, quindi con le Prove 3 determinanti per le qualifiche… A referto un incidente per il leader iridato Daniel Holgado, costretto a fermarsi a 8 minuti dalla fine per un highside al Correntaio: il pilota KTM Tech3 si rialza immediatamente, ma appunto la sua sessione è finita. Fa ben più paura il volo di Syarifuddin Azman alla Biondetti! Il pilota malese rimane a terra per qualche secondo, per poi rialzarsi ed allontanarsi sulle sue gambe. Davanti invece si conferma ancora Deniz Oncu, partito a tutto gas in questo appuntamento al Mugello, buona giornata per quattro nostri portacolori.

La classifica

Combinata

