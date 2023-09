Superbike Aragon, Prove 1: Rea riparte forte, Honda che missile!

Riecco il Cannibale della Superbike: ad Aragon Jonathan Rea ha vinto nove volte, ma soprattutto questa è la pista test di Kawasaki. Quindi non sorprende che il 35enne nordirlandese abbia chiuso davanti a tutti le prime prove, con 1’50″309. Siamo ancora lontani dai riferimenti record. Entrambi appartengono a Toprak Razgatlioglu: primato in Superpole 1’48″267 mentre in gara il tempo da battere sarà 1’49″375, entrambi risalgono allo scorso anno. La classifica è interessante: subito dietro ci sono Iker Lecuona con la Honda supersonica in rettlineo e Danilo Petrucci sempre più vicino al vertice, nonostante qualche piccolo contrattempo tecnico in apertura di sessione.

Toprak e Bautista restano indietro

Partenza lenta (si fa per dire…) per i due piloti che si stanno giocando il Mondiale. Lo sfidante Toprak Razgatlioglu con la Yamaha ha chiuso la sessione lontano 736 millesimi da Jonathan Rea. Però bisogna considerare che il turco e il suo team non hanno preso parte alla due giorni di test di fine agosto, quindi un pò di ritardo nella messa a punto rispetto alle avversarie era nelle carte. Alvaro Bautista è solo ottavo, ma anche la Ducati dà l’impressione di non aver scoperto ancora le carte. Ricordiamo che lo spagnolo può gestire 57 punti di vantaggio, quando mancano tre round (nove corse) alla fine. Buona partenza per Michael Rinaldi, quinto: qui il riminese nel 2020 festeggiò il primo centro nel Mondiale.

Honda missile su dritto

Anche per Honda HRC il Motorland è la pista test, proprio qui il mese scorso è stato deliberato il nuovo telaio prototipo introdotto grazie alla super concessione regolamentare. Inoltre che la Fireblade sul dritto sia fantasmagorica non si scopre oggi. Su questo c’è un rettilineo da 1050 metri, quindi ottimo banco di prova per le velocità massime. Vierge e Lecuona hanno fatto segnare lo stesso identico valore, 326,3. La Honda sul dritto va più forte anche della Ducati Panigale V4, visto che Bautista ha fatto 321.4. Dietro ci sono la BMW di Gerloff (320,5) e la Kawasaki di Rea (319.5). Anche la Ninja ha fatto un bel salto in avanti, e per adesso viaggia davanti alla Yamaha: 317.6 km/h di Toprak.

Bautista commenta: “Rea in Yamaha? Ha molto coraggio”

Alvaro Bautista ha commentato i due grandi movimenti del mercato Superbike ’24, cioè Toprak in BMW e Jonathan Rea in Yamaha. “Toprak ha gareggiato per quattro anni con Yamaha e Rea è da nove anni in Kawasaki, sanno che i due costruttori non avrebbero introdotto novità tecniche radicali, per cui per loro cambiare aria è motivarsi” ha commentato il campione del Mondo. “Se me lo avessero detto, non ci avrei creduto. Il più coraggioso dei due è Rea: firmare per due anni con Yamaha significa che a 35 anni ha ancora molta fame, vuole continuare a vincere”. Alle 15 la seconda sessione, qui tutti gli orari del week end.