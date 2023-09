Folle Superbike: il Mondiale corre solo dodici round nell’arco della stagione, ci sono pause lunghe mesi e poi ci ritroviamo a vivere uno dei round fondamentali in piena concomitanza con MotoGP e F1. Fare i calendari è un’alchimia, non c’è dubbio. Ma ritrovarsi con tre round sui quattro finali in sovrapposizione con la top class non è esattamente il massimo: è vero che gli orari sono organizzati in modo da poter seguire MotoGP e Superbike, magari i super appassionati riescono a saltare con il telecomando da un canale all’altro. Ma mettetevi nei panni di una persona “normale”….

Toprak punta il mirino

Un peccato, perchè il decimo appuntamento Superbike promette tantisismo. Il Motorland Aragon è molto spettacolare e il Mondiale è meno indirizzato di quanto non possa sembrare. Alvaro Bautista ha incamerato 20 vittorie, ma Toprak Razgatlioglu ha retto bene. A nove corse dalla fine si trova a -57 punti dalla vetta, e sarebbero stati 30 in meno (fra persi da lui e guadagnati da Bautista…) al netto della gomma scoppiata in gara 2 a Most. Con una migliore gestione, adesso il turco sarebbe davvero a contatto. Ma in nove corse possono succedere tante cose, come ci ha fatto capire Magny Cours quando la Ducati in gara 1 si è improvvisamente ammutolita. Aragon, con quel rettilineo da un chilometro, però è terreno di caccia di Alvarito. Saranno tre giorni da brivido.

Dove vedere il round di Aragon in TV o streaming

Il round di Aragon del Mondiale Superbike verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport, in alternanza sui canali 205 (Sky Sport Max) e Sky Sport MotoGP (208). Le due gare lunghe vanno in diretta anche su TV8, in chiaro. Qui sotto tutti i collegamenti

Venerdi 22 settembre 2023

09:45-10:15 WorldSSP300 – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky Sport Max)

11:25-12:10 WorldSSP – Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 – Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 23 settembre 2023

09:00-09:30 WorldSBK – Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Max)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Max)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Max)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport Max)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta (Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 24 settembre 2023

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:5010:05WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Max)

12:30 WorldSSP -Gara 2 (diretta Sky Sport Max)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)