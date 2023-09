Moto2 India, Prove 1: primo guizzo di Chantra, Vietti che volo

Una prima sessione di studio del Buddh International Circuit, con il leader Moto2 in seconda posizione. Davanti a Pedro Acosta infatti c’è Somkiat Chantra, che inizia col piede giusto la scoperta del nuovo tracciato indiano. Brutto incidente iniziale per Celestino Vietti, fortunatamente senza conseguenze, mentre Tony Arbolino inizia il fine settimana in India con il sesto tempo di riferimento. I nomi in alto per il momento sono già quelli dei “soliti noti”… Ecco com’è andata la prima sessione per la Moto2.

Bandiera rossa

Turno ovviamente più lungo per conoscere la pista, con due ritorni in azione proprio in questa occasione. Albert Arenas (nel 2024 in Gresini Racing) è risultato idoneo e quindi recuperato dopo essersi lussato la spalla a Misano. Rivediamo anche Darryn Binder, rimessosi dal secondo infortunio stagionale riportato in Austria. Ricordiamo poi che si tratta del secondo GP con Forward per Sean Dylan Kelly, sostituto dell’infortunato Escrig. Ma neanche il tempo di cominciare che ci sono ben due incidenti: scivola Sergio Garcia, poco dopo Celestino Vietti è protagonista di un violento highside alla curva 1. Bandiera rossa quando mancano 51:43 minuti alla fine del turno Moto2, Vietti comunque è a posto ed anzi riporta lui stesso la KALEX #13 al box.

Moto2 Prove 1

Qualche minuto e si riparte, con il duo Honda Team Asia ci mette poco a passare al comando. A referto in seguito anche una scivolata alla curva 4 per Zona van den Goorbergh, mentre Arbolino batte un colpo e vola al comando della classifica del turno. Non è l’unico a farsi notare in alto: si fa vedere il leader Moto2, che piazza la zampata davanti al pilota lombardo. Tra gli incidentati anche Alberto Surra, a terra alla curva 13 nel quarto d’ora finale del turno, infine Sergio Garcia fa il bis di cadute proprio nei minuti finali. Per la conclusione del turno i piloti sono già più sicuri, non manca anche un “testa a testa” tra Somkiat Chantra e Pedro Acosta per la prima posizione, finché il leader Moto2 non deve accodarsi.

La classifica

Foto: motogp.com