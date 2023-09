Moto3 India, Prove 1: Masia inizia al meglio, giù Alonso e Furusato

Una prima sessione di studio per la Moto3, chiusa con Jaume Masia al comando. Partenza più difficile, o più cauta, per il leader iridato, che è solo 25° alla fine della prima sessione di prove sulla pista indiana. In evidenza invece quattro italiani: su tutti Stefano Nepa 3°, ma lo seguono a ruota Matteo Bertelle e Romano Fenati, Riccardo Rossi è 9°. Ecco com’è stato il primo contatto con questo tracciato.

Moto3 Prove 1

Alla classe minore il compito di aprire questo fine settimana storico, dando il via al primo turno in assoluto al Buddh International Circuit. Sessione della durata di 50 minuti, quindi più lunga (come sarà anche per Moto2 e MotoGP) per permettere la conoscenza della nuova pista. Filippo Farioli è il primo in assoluto ad entrare in pista, poco dopo arrivano anche tutti gli altri. Inclusa la wild card indiana KY Ahamed, al debutto proprio per questa occasione accanto a Danial Syahmi Shahril.

Sarà l’occasione per il leader Moto3 Daniel Holgado per invertire la rotta? Lo spagnolo di Tech3 di recente ha accusato nuovamente problemi di sindrome compartimentale, ma sembra che il “peso” di essere leader si stia facendo sentire. Gli avversari incombono, incluso il rookie David Alonso, incappato in una scivolata alla curva 8 senza conseguenze. Il primo incidentato però era stato Taiyo Furusato, scivolato alla curva 12.

La classifica

Foto: motogp.com