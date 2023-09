MotoGP, quando parte il GP India? Tutti gli orari TV e streaming

Archiviati i problemi burocratici, era il momento di conoscere il Buddh International Circuit. C’era molta curiosità ed i piloti MotoGP, Moto2 e Moto3 non vedevano l’ora di dare una prima occhiata nella classica passeggiata del giovedì: i commenti sono entusiasti! Un segnale positivo verso i primi turni: da domani, anzi dalle 5:30 in Italia, si comincia a fare sul serio. Chi riuscirà ad emergere su questo nuovo tracciato? Questa novità infatti può cambiare radicalmente le carte in tavola… Di seguito il programma del GP in India, con diretta integrale come sempre garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Ma anche chi non ha l’abbonamento potrà seguire quello che succede: TV8 infatti trasmetterà sempre in diretta le qualifiche, la sprint e le gare della domenica.

GP India, gli orari Sky Sport

Venerdì 22 settembre

5:30-6:20 Moto3 Prove 1

6:35-7:30 Moto2 Prove 1

7:45-8:55 MotoGP Prove 1

9:45-10:35 Moto3 Prove 2

10:50-11:45 Moto2 Prove 2

12:00-13:10 MotoGP Prove 2

Sabato 23 settembre

5:40-6:10 Moto3 Prove 3

6:25-6:55 Moto2 Prove 3

7:10-7:40 MotoGP Prove Libere

7:50-8:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

9:50-10:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

10:45-11:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

12:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

Domenica 24 settembre

7:40-7:50 MotoGP Warm Up

9:00 Moto3 Gara – 17 giri

10:15 Moto2 Gara – 19 giri

12:00 MotoGP Gara – 24 giri

Il programma su TV8

