Moto2 India, Prove 2: zampata di Arbolino, top 3 in 83 millesimi

Arriva un guizzo da parte di Tony Arbolino. L’alfiere Marc VDS riesce a tenersi dietro il leader Moto2 Pedro Acosta, anche se per una questione di decimi. Una prima risposta dopo vari GP sottotono, riuscirà a confermarsi anche nei prossimi due giorni? Non dimentichiamo anche il vice-campione Moto2 Ai Ogura, pure lui vicinissimo e pronto a dare battaglia. Valori che si ripeteranno domani o avremo delle novità? Tempi e cronaca della seconda sessione del venerdì al Buddh International Circuit.

Moto2 Prove 2

Si riparte dai riferimenti della mattina in India, con Somkiat Chantra autore del crono di riferimento (tempi e cronaca). In pochi minuti rischia parecchio ma si salva Fermin Aldeguer, è meno fortunato invece il compagno di box Alonso Lopez, scivolato alla curva 4. Problemi anche per Sean Dylan Kelly, uno dei vari incidentati alla curva 1, scivolerà poi alla curva 4 Filip Salac. Per avere invece la classifica definitiva dobbiamo attendere la bandiera a scacchi, visto che proprio questa seconda sessione Moto2 dà già una prima idea dei valori in pista. Tony Arbolino comanda, il leader Moto2 Pedro Acosta è distante appena 65 millesimi, terzo è Ai Ogura a soli 83 millesimi dal capoclassifica. Una partenza col turbo per questo trio, al momento capace di fare la differenza sugli altri…

Classifica P2/combinata

Foto: Valter Magatti