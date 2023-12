National Motos Honda: Endurance di terza generazione

L’Endurance motociclistico visto come una passione ed una tradizione di famiglia, tramandata di generazione in generazione. Questo, di fatto, rappresentano per National Motos le corse motociclistiche di durata. Tra i concessionari Honda più rinomati della Francia situato a Paris La Defense, dal 1971 figurano attivamente impegnati nella specialità. Cogliendo alle volte successi rimasti impressi nella memoria degli appassionati, ma anche vivendo cocenti delusioni. L’ultima, in ordine di tempo, non più tardi dello scorso mese di settembre, con il trionfo nella FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock sfumata proprio nell’ultima ora di gara del Bol d’Or.

DAL 1971 NELL’ENDURANCE

Parallelamente all’attività commerciale, dal 1971 National Motos è impegnata nelle competizioni Endurance raggiungendo l’incredibile traguardo di 50 partecipazioni (su 86 edizioni) al Bol d’Or, 45 su 46 alla 24 Heures Motos Le Mans. Per quanto concerne la maratona della Sarthe, l’unica assenza riguarda l’edizione 2016, dovuta a problematiche di budget sopperite negli ultimi anni grazie all’apporto di Honda France.

PIPO BALDIT IL SUO FONDATORE

L’impegno nelle competizioni motociclistiche di durata è stato fortemente voluto dal fondatore di National Motos, quel Pipo Baldit (Pipo Haddadj) che ha dedicato la sua vita alla specialità. Spesso e volentieri insieme ad Honda, ma sul finire degli anni ’70 investendo anche in propri progetti, come voleva un po’ la tradizione dell’epoca.

ENDURANCE DI TERZA GENERAZIONE

Con la scomparsa del suo fondatore nel 2012 in seguito ad una lunga malattia, suo figlio Stephane Haddadj ha rilevato la squadra corse formata da meccanici del concessionario e da volontari appassionati di Endurance. Adesso la direzione di National Motos è dello stesso Stephane di suo fratellastro Eric, ma sono al lavoro già i figli del primo, Luc e Nicolas, rispettivamente di 22 e 25 anni. Di fatto la terza generazione di famiglia al seguito del team e del concessionario National Motos.

MEMORABILE VITTORIA A LE MANS NEL 2006

Per la vicinanza con la propria base operativa, la 24 Heures Motos Le Mans rappresenta un po’ la gara di casa per National Motos. Nel 1992 si assicurò un sensazionale podio con la Honda affidata ad uno squadrone di piloti formato da Guy Bertin, Adrien Morillas e Arnaud de Puniet (papà di Randy), ma nel 2006 i colori giallo-blu sono entrati definitivamente nella leggenda. Sovvertendo tutti i pronostici della vigilia, la CBR 1000RR di National Motos si assicurò la vittoria assoluta con Daniel Ribalta, Olivier Four e Frederic Protat. Nel 2021 arrivò il bis, ma nella classe Superstock e la 4^ posizione assoluta con Stephane Egea, Guillaume Antiga e Kevin Trueb, ma già con la promessa di riprovarci il 20-21 aprile nella 47^ edizione dell’evento.